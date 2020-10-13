Протесты в Белоруссии, последние новости на 13 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

В Минске пенсионеры "периодически выходили на проезжую часть" из-за чего образовывались пробки Фото: REUTERS

В прошедший вторник, 12 октября, на улицы Минска и Гомеля вышли пенсионеры. В шествиях принимали участие тысячи людей. Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 13 октября 2020 года. В Минске пенсионеры "периодически выходили на проезжую часть" из-за чего образовывались пробки, сообщил представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома ведомства Роман Лашкевич.

Лакшевич также добавил, что участники акции проявляли агрессию к сотрудникам милиции и транспортным средствам.

- Сотрудники милиции были вынуждены из микроавтобуса произвести выстрел в воздух светошумовым патроном. По этой же причине применили и слезоточивый газ, - заявил он.

В это время в Минске судили членов Координационного совета Ольгу Шпарагу и Юлию Мицкевич. Им назначили по 15 суток административного ареста "за участие в несанкционированном массовом мероприятии".

- Сотрудники милиции и внутренних войск не намерены уходить с улиц города. Если будет нужно, то они готовы и намерены применять против участников акций протеста специальные средства и боевое оружие, - заявил первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

Его слова опубликовал телеграм-канал ведомства. Как подчеркнул Казакевич,"баррикады" "не имеют ничего общего с гражданским протестом".

МВД страны подвело итоги воскресных протестов. По данным ведомства, в воскресенье задержано 713 человек. 570 из них будут судить.

- Участники акций протеста в воскресенье использовали заранее заготовленные камни, биты, а также специальные приспособления, которые оказывают ослепляющее воздействие, - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.