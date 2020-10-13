Сергей Степашин: Андрей Воронин готов присоединиться к «Динамо»

О новых возможных назначениях в московском клубе и о ситуации в футболе в целом kp.ru рассказал член совета директоров ФК, председатель Наблюдательного Совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

ПРО САХАЛИН

- Не могли вам дозвониться, а тут столько футбольных событий…

- Я был на Сахалине. Потом летали на север острова.

- И как там ситуация какая с ЖКХ?

- Да нормальная. Они досрочно выполняют программу этого года. Не только этого года, но и всю программу, которая была рассчитана до 25-го года. Но там вторая история возникла, уже с новым губернатором, он на это вышел. Куда мы летали, это город Оха. Там был в свое время Нефтегорск, землетрясение страшное, помните, когда город весь погиб. И рядом есть город Оха. Роснефть долгое время работала, нефть добывала, но городу мало помогала, к сожалению. Так вот, там почти 20 тысяч человек, 8 тысяч живет в аварийных домах.

Посмотрели своими глазами, конечно, страх божий. Я такого давно уже, честно говоря, не видел… После фильма Говорухина «Так жить нельзя». Дело в том, записали в программу землетрясений тогда, думали, дадут, не дали. Люди так жили и мучились. И вот сейчас мы договорились о том, что их включаем в новую программу. Сейчас людей, конечно, нужно оттуда вывозить. Особенно пожилых людей, потому что работы почти нет... Остальные, кто там еще останется, будут заниматься поддержанием самого города, всем остальным. Для этого мы туда и летали, собственно говоря.

Кстати, вице-премьер Марат Хуснуллин после нашей поездки провел совещание, где такое решение было принято.

Я на Сахалине бывал несколько раз. Первый раз в 94-м. А сейчас, особенно Южно-Сахалинск, изменился в лучшую сторону. Действительно, красивый город, приличные здания, хороший капремонт. Уже не стыдно, что называется. Я думаю, можно даже японцев привозить и показывать.

ПРО «ДИНАМО»

- Интересно. Мы не можем не спросить, что украинские СМИ пишут, что в тренерский штаб «Динамо» может войти бывший игрок «Динамо» Андрей Воронин, кстати, он был признан футбольным джентльменом года от «Комсомолки».

- Да, Андрей готов к нам присоединиться, видимо, в качестве помощника тренера. Сейчас вопрос обсуждается. Я всеми руками за, потому что я прекрасно знаю этого футболиста. Он, как раз, играл в то время, когда все восхищались игрой команды. Он играл и воспитывал молодых Кокорина со Смоловым, по-своему, по-мужицки. А до этого Воронин играл в «Майнце» и хорошо знает нового тренера. (На пост нового главного тренера «Динамо» рассматривается кандидатура немецкого специалиста Сандро Шварца, который был игроком, а потом тренером клуба Бундеслиги «Майнц», - Авт.).

Андрея Воронина, как в свое время и Диму Хохлова, называли капитаном раздевалки, это люди, которые с огромной энергией подзаводят своих партнеров, когда нужно. Все-таки коллективная игра требует такой заводки, не индивидуальный вид спорта. Я думаю, мы будем поздравлять и «Динамо», и его с этим назначением, тем более, он динамовец. Кстати, хороший игрок.

- А кроме того, Воронин и «Футбольный джентльмен года», мы ему от «Комсомолки» в 2011 году смокинг дарили.

- Я думаю, что это решающий аргумент.

- Когда все может решиться?

- Думаю, в ближайшее время. Как говорят в таких случаях: следите за новостями. Мы этот вопрос обсуждали на совете директоров. Поэтому решение здесь однозначно – поддержка именно этого решения.

ПРО СБОРНУЮ

- А вот в четверг сборная Россия играет против Венгрии. К чему нам готовиться?

- Надо выигрывать обязательно! Но надо подумать о втором тайме. С турками второй тайм просто провалили по всем статьям. Я понимаю, четыре ведущих игрока отсутствуют. Но есть и другие варианты. Думаю, тренер посмотрит и сделает правильные выводы. Мы обязаны занимать первое место в Лиге наций.

- Антон Шунин играл надежно?

- Шунин играл хорошо. Единственное, конечно, гол, который пропустил от турок, в какой-то степени и на его совести. Потом, конечно, он полностью реабилитировался. Он вырос, сегодня классный вратарь, что там говорить.

- А вот еще одного динамовца Даниила Фомина выпустили только в самом конце матча…

- Фомин хороший полузащитник.

- А кто еще в «Динамо» на подходе к сборной?

- Я думаю, надо посмотреть и на Даниил Лесового, который будет сегодня играть с молодежкой. Надеюсь, выиграют у Латвии. И мы будем на первенстве Европы. Сейчас у нас хорошие игроки, есть на кого посмотреть.

«ФУТБОЛ – ЭТО ДЛЯ ДУШИ»

- И, естественно, мы не можем не спросить, как вы умудряетесь и по линии Фонда ЖКХ решать вопросы, и держать в голове вот такие вот любопытные комбинации, связанные с нашим спортом, с нашим футболом.

- Ну, ЖКХ – это работа, это люди. Это то, что мы обязаны сделать, делаем много лет. А что касается футбола – это для души. Иногда, правда, получаешь некоторые комментарии, ну, да бог с ними, как говорится. Цыплят по осени считают, посмотрим, что будет дальше. Я очень рассчитываю, что к 100-летнему юбилею общества «Динамо», который будем отмечать в 2023 году, мы увидим серьезный и сильный клуб, один из лучших в моей стране. Я просто об этом мечтаю.

- Мы тоже об этом мечтаем. Спасибо! Удачи!

- Спасибо. Счастливо!