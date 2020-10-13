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Политика

Ультиматум Тихановской покажет - кто на самом деле управляет Белоруссией

Оппозиция Батьки резко подняла ставки, сделав «ход конем»
Владимир ВОРСОБИНВладимир ВОРСОБИН
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Тихановская своим ультиматумом вызвала Лукашенко на новую (после президентских выборов) дуэль.

Тихановская своим ультиматумом вызвала Лукашенко на новую (после президентских выборов) дуэль.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация в Беларуси напоминают шахматы, где каждый из оппонентов ждет чужой ошибки.

После неожиданного хода «черных» – поездка Лукашенко в СИЗО к своим пленникам (двое из них даже выпущены на свободу), казалось, власть перехватывает инициативу.

Пусть с легкой долей шизофрении (предложить арестованным помочь написать Конституцию – изумительная по своей непосредственности идея), но Лукашенко на пару дней перехватил у оппозиции инициативу. Несостоявшемуся кандидату в президенты банкиру Бабарико и мужу Светланы Тихановской блогеру Тихановскому пришлось два часа слушать Батьку, и главное - покорно сидеть в одном с ним кадре. Какие-то очки госпропаганда от этого, конечно, получила.

Но «белые» ответили тоже неожиданно. И, кажется, намного сильнее.

Обычно скромная в своих высказываниях Тихановская вдруг отбросила образ «нечаянно победившей домохозяйки» и сделала то, что лидер революции по всем правилам уличной войны был обязан сделать давно.

Тихановская своим ультиматумом вызвала Лукашенко на новую (после президентских выборов) дуэль.

И подняла ставки.

Если 26 октября большинство предприятий Белоруссии все же объявят о забастовке, и власти не смогут даже за полторы недели (издевательски большая фора!) – ничего с этим поделать, то положение «черных" ухудшится.

Тихановская тем самым продемонстрирует – кто на самом деле управляет страной. Кого страна слушает. Лукашенко? Или Тихановскую?

Не исключено, конечно, что оппозиция блефует, но даже такой счастливый для властей сценарий, не принесет революционерам урона.

Даже в случае провала всебелорусской забастовки к последним числам октября ситуация в стране снова накалится. Что подтачивает силы властей, которым очень тяжело сидеть за спинами ОМОНа. Лукашенко как воздух нужна передышка, даже плохой мир вместо выматывающей ежедневной уличной борьбы.

И его поездку в СИЗО противник истолковал не как перехват инициативы, а как слабость. И сделал «ход конем».

Исходя из древнего: если кто-то просит мира, получит тяжелую войну. И 26-го она может начаться в Белоруссии с новой силой.

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