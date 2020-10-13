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Коронавирус Covid-19

Сможет ли Украина закупать российскую вакцину через Европу

Препарат из России может попасть на Украину по схеме российского газа
Игорь ЯКУНИНИгорь ЯКУНИН
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Hикакая украинская фирма по поставкам медпрепаратов не захочет создавать себе проблемы с силовыми структурами, связываясь с производителем из России

Hикакая украинская фирма по поставкам медпрепаратов не захочет создавать себе проблемы с силовыми структурами, связываясь с производителем из России

Фото: REUTERS

Популярный украинский политик и блогер Анатолий Шарий предположил, что в незалежную может поступить российская вакцина от коронавируса - через одну из стран Евросоюза. Как рассуждает Шарий на канале «112 Украина», «вакцина едет в Европу, там она просто переливается. И прилетает к нам уже не как российская».

Этот кружной путь, по мнению Шария, сделает препарат намного дороже, чем если бы Киев напрямую покупал средство у Москвы, «для чего достаточно только желания Украины».

Но такого желания нет. Украинская власть от подобного варианта отказывается — не только по политическим соображениям, но и желая заработать на посреднических схемах.

- Это такая история, на ней можно нажить миллиарды, - полагает Анатолий Шарий.

При том сам политик нисколько не сомневается в эффективности препарата, разработанного и произведенного в России:

- Я знаю, что вакцина работает. Уверен абсолютно, что закупившие ее страны не будут разочарованы в этой вакцине.

Точно такая же схема действует на Украине и по закупке российского газа. Он поступает на Украину реверсом через Евросоюз с наценкой, которую делят между собой европейцы и дельцы с незалежной. А переплачивают за такой «патриотизм» простые украинцы. Получается, и российская вакцина может поступить на Украину по «реверсу»?

Никто ее конечно «переливать» в Европе не будет. А вот перелепить наклейки и продать украинцам как чисто европейский продукт высоких медицинских технологий - это пожалуйста.

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