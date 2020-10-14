В Забайкалье вакцинируют медиков, которые непосредственно работают с больными коронавирусом

Как и при любой другой вакцинации, прививка от коронавируса имеет ограничения – это острые заболевания. Фото пресс-службы правительства Забайкальского края

Вакцинацию против COVID-19 начали в Забайкальском крае. Первыми прививку от вируса получили 32 медицинских работника моностационаров, которые имеют высокий риск заражения коронавирусной инфекцией. Другие сотрудники, работающие моностационарах, в настоящее время проходят подготовительное обследования.

«ОТВОДОВ НЕ БЫЛО»

«Первая – тестовая - партия вакцины поступила в край 19 сентября. Учитывая, что количество вакцины ограниченное, в первую очередь вакцинироваться будут медицинские работники, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Поэтому первые дозы использованы для вакцинации медработников городской больницы №1 и городской больницы №2, то есть двух моностационаров», - сообщила исполняющая обязанности начальника отдела охраны материнства и детства министерства здравоохранения Забайкальского края Елена Буянова.

К вакцинации допускают граждане в возрасте от 18 до 60 лет. Медицинские работники были обследованы на коронавирусную инфекцию, а также была взята кровь на напряженность иммунитета. Вакцинация проходит в два этапа – сначала ставится первый компонент, через три недели – второй.

«Как и при любой другой вакцинации, здесь есть ограничения – это острые заболевания. С осторожностью используется вакцина у граждан, имеющих хронические заболевания – эндокринная патология, патология сердечно-сосудистой системы, нервной системы. По этим пациентам решение о вакцинации принимает врач-терапевт после обследования. Среди наших медиков отводов не было. Из тех, кто сегодня получает прививки, нет переболевших коронавирусом, антител к COVID-19 в крови у них не выявлено», - добавила Елена Буянова.

СТРОГИЙ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ СОХРАНЯЕТСЯ

Вакцина имеет особые условия хранения – минус 18 градусов. Сейчас отрабатывается логистика. Всего в Забайкальский край поступит 917 доз, с учетом уже поступивших 42. В первую очередь прививаться будут работники моностационаров, которых в регионе на данный момент семь. Кроме того, будут вакцинироваться медработники скорой помощи и участковой службы.

«Это нечто новое. Мы знаем, что еще продолжаются клинические испытания вируса. Соответственно технология лечения не апробирована. Для меня как ученого, как человека из науки, как профессора не было никаких сомнений, что нужно применять эту технологию. Я этим живу, поэтому с удовольствием принял предложение как работник моногоспиталя одним из первых на себе испытать вакцину «Спутник V», - сказал проректор по дополнительному профессиональному образованию и региональному развитию здравоохранения Читинской государственной медицинской академии и врач анестезиолог-реаниматолог моногоспиталя на базе городской клинической больницы №1 Константин Шаповалов.

После проведения вакцинации медработников, будут проводиться дополнительные обследования, которые покажут, насколько сформировался иммунитет к вирусу.

Напомним, пробная поставка вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанная НИЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава РФ, направлена в большинство регионов России. Территориальное управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения края отмечают, что в Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться социальной дистанции.

Специалисты подчеркивают, что соблюдение всех необходимых санитарно-эпидемиологические требования поможет сохранить здоровье и жизнь забайкальцев.