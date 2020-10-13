Москвичи организовали «орден джедаев» и сражаются на световых мечах

В Москве саберфайтингу учат в нескольких секциях. Некоторые даже бесплатно Фото: Андрей АБРАМОВ

В четыре года Никиту Миронова отец отвел на четвертый эпизод саги Джорджа Лукаса «Новая надежда». Напомним, киномэтр начал снимать историю с середины и лишь спустя 16 лет доснял первые три части. Никита увидел фильм в 1987 году: в СССР только во времена перестройки запустили прокат «Звездных войн», хотя остальной мир уже посмотрел.

Световые мечи используют во время самих поставок Фото: Андрей АБРАМОВ

- Мне тогда было мало лет, особо ничего не понял. Красивая картинка. После этого начал искать вещи, похожие на световой меч. На глаза попался старый штатив от фотоувеличителя. Он и послужил мне первым джедайским мечом, - рассказывает 37-летний Никита.

а на тренировки берут такие вот муляжи Фото: Андрей АБРАМОВ

В 2006 году москвич наткнулся в интернете на статьи про саберфайтинг (saber - «рубить», fighting - «битва») - фехтование в стиле киноэпопеи. Оказалось, что в столице есть секции, где обучают артистическим кульбитам со световым мечом.

БОЛЬШОЙ СПОРТ

- Саберфайтинг - часть артистического фехтования, которое числится официальным видом спорта. По аналогии это ближе всего к фигурному катанию, где ты должен показать красивую программу. Оценивается техника фехтования и артистизм исполнителя, костюмы. Это полностью сценический номер с фонограммой, гримом. Участники демонстрируют отрепетированный бой, - рассказывает Никита.

Никиту саберфайтингу обучили бесплатно, теперь и он продолжает устраивает свободные тренировки для всех Фото: Андрей АБРАМОВ

На Западе есть еще одно направление саберфайтинга - дуэльное. У нас оно не прижилось. Колющие удары там не применяют - из-за травматичности. Бьют рубящими, но суть, как и в классическом фехтовании, - задеть оппонента.

Те, кто смотрел хотя бы одну часть саги, знают, что в ней есть представители светлой и темной стороны силы. Рыцари-джедаи выступают на стороне и хороших ребят, которые стремятся к миру во всей Галактике, и плохих имперцев-поработителей.

Сценические выступления устраивают в костюмах джедаев — длинных балахонах. Но на тренировку приходят в удобной одежде Фото: Андрей АБРАМОВ

Зрители могут припомнить колоритных джедаев: зеленый карлик Йода, мудрый Оби-Ван, краснолицый Дарт Мол и, конечно, Дарт Вейдер, что хрипел сквозь черную маску. Но фанаты саберфайтинга чаще не выбирают героя. Себя они называют актерами, которые способны вжиться в любую роль.

Самые умелые могут управляться с двумя мечами-посохами Фото: Андрей АБРАМОВ

ПАДАВАНУ ДАЛИ ШВАБРУ

Занятие начинается. Юные падаваны - так во вселенной саги звали учеников джедаев - выстраиваются в шеренгу на расстоянии вытянутого меча. Мне вручают первый клинок. Вот только он не светится и вообще похож на обломок черенка швабры, перемотанный изолентой.

Оружие джедая - вещь дорогая, а во время занятия то и дело норовит выпрыгнуть из рук. Поэтому на тренировки берут упрощенную реплику светового меча: стеклопластиковый стержень обмотан цветным скотчем.

Иногда ученики секции саберфайтинга устраивают уличные перфомансы на пешеходных улицах столицы Фото: Андрей АБРАМОВ

Перед строем Никита объявляет: отрабатываем горизонтальный взмах клинком. Начинается серия повторений. Машу черенком - вроде ничего сложного. В своих фантазиях выгляжу так же круто, как космические рыцари. Ожидание и реальность не совпали: рукоятку я взял неправильно, угол недостаточно прямой, да еще и встал на прямых ногах, а надо чуть согнуть их в коленях.

Из таких миниатюрных элементов будет собираться весь номер. Меч, который поначалу кажется не таким уж тяжелым (1,5 кг), спустя пару минут махов изрядно нагружает мышцы рук. А ведь еще нужно держать осанку и двигаться.

Тренировки проходят пару раз в неделю Фото: Андрей АБРАМОВ

Джедаи не ходят по прямой. В пылу битвы они перемещаются приставными шагами. Соединить в голове шаг, удар и отражение вражеского выпада оказывается непростой задачей. Но на сцене медлить нельзя. Движения должны смотреться естественно.

- У зрителя не должно быть ощущения, что поединок постановочный. Если вы бьете с разворота и оказались перед противником спиной, то будет странно, если оппонент будет стоять и смотреть. Ведь в настоящем сражении он может пнуть вас или ударить мечом в спину, - напутствует наставник новичков.

Битва должна выглядеть максимально естественной Фото: Андрей АБРАМОВ

СКОЛЬКО СТОИТ ОРУЖИЕ ДЖЕДАЯ

В России есть несколько мастерских, которые выпускают световые мечи. Можно заказать из-за рубежа, но разница курсов валют делает оружие дорогим. Самый дешевый от наших мастеров стоит 3000 рублей. Но если хочется более яркий, нужно заплатить в два раза больше. Рукоять вытачивают на станке с ЧПУ, внутрь ставят светодиод на 3 - 9 Ватт. Сверху надевается пластиковый клинок.

У Никиты в коллекции десять мечей. Есть изготовленные по авторскому проекту - москвич работает конструктором, поэтому сам нарисовал эскиз оружия.

На занятия приходят старшеклассники и студенты. Взрослые тоже заглядывают.

- За обучение денег не беру. Мы же тренируемся на улицах (мы встретились в парке «Музеон»), аренду за зал платить не надо. Меня этому научили бесплатно, поэтому и я решил сделать свободное посещение.

КОНКРЕТНО

Где в Москве обучиться саберфайтингу

«Школа саберфайтинга». Ул. Академика Капицы, 12 (м. «Коньково»), ул. Большая Филевская, 22, стр. 5 (парк «Фили»). От 3200 руб. в месяц за четыре занятия. +7 (916) 111-17-17.

«Саберфайтинг Арт». Занятия бесплатные. Записаться и узнать расписание в сообществе vk.com/saberfighting_art.

Fencing League. Ленинградское шоссе, 39, стр. 53 (м. «Водный стадион»), Новодмитровская, 5А, стр. 2 (м. «Дмитровская»). От 4000 руб. в месяц за четыре занятия. +7 (495) 088-92-59.

«Дикие карты». Ул. Электрозаводская, 21 (м. «Электрозаводская»). От 3500 руб. в месяц за четыре занятия. +7 (906) 068-88-45.

Фитнес-клуб MARINA. Домодедово, ул. Станционная, 3. 3500 руб. в месяц за восемь занятий. +7 (916) 361-77-56.