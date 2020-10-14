Лидия Федосеева-Шукшина: Сын Алибасова говорил ему про меня: «Эта сумасшедшая сдаст тебя в дурдом и захватит твою квартиру»

Лидия Федосеева-Шукшина простила Бари Алибасова, забравшего из суда заявление о разводе. Фото: Instagram.com

«Комсомолка» писала о том, что после возвращения из психиатрической клиники Бари Алибасов подал иск о расторжении брака с супругой Лидией Федосеевой-Шукшиной. Развод должен был состояться 29 сентября. Актриса признавалась: ей обидно, что муж избегал встреч с ней, и даже про развод она узнала из СМИ. И вдруг Алибасов забрал заявление и самолично явился к Лидии Николаевне. Актриса рассказала «КП», почему она простила мужа.

- Говорят, ради примирения с Бари вы выгнали из дома дочь Ольгу, с которой не поладил Алибасов...

- Никто Олю не выгонял, это неправда. Она со мной дома, - вздыхает Лидия Николаевна. - А вот Оля на всякий случай заперла на ключ отцовский кабинет, где находятся книги и рукописи Василия Шукшина. Оля Бари ненавидит. И Бари ее возненавидел не меньше. Ведь именно она сообщила мне правду о квартире в Новой Москве (Федосеева-Шукшина подарила ее мужу, а тот переписал недвижимость на своего помощника Сергея Моцаря). Оля увидела в квитанциях об оплате ЖКХ, что сменилась фамилия собственника квартиры. Иначе бы ведь я не узнала.

Я спросила Бари: «Зачем ты мне такую подлость подложил?» «Это не подлость, - отвечает. - У меня были сложности». Принимается говорить про какие-то налоги. Но путано объясняет, он явно не сам всю эту схему придумал. Сам-то Бари человек очень хороший. Мы с ним знакомы 25 лет. Всегда дружили, он говорил: «Какое счастье, что ты у меня есть!» Когда два года назад он сказал: «Хочу, чтобы ты стала моей женушкой», я легко согласилась: давай поженимся. Для меня брак не имел значения, мы и без штампа бы слаженно жили. Но он настаивал оформить именно официально. Незадолго до свадьбы, правда, сообщил мне: «Имущество переписал на сына, после моей смерти все будет принадлежать ему». Меня не волновали его квартиры, машины, деньги.

Актриса считает, что Бари Алибасов-младший настраивал отца против нее. Фото: Instagram.com

- В какой момент ваши отношения испортились, есть ответ?

- Пока его сын, Бари-младший, жил своей жизнью, менял девушек и жен, у нас все было прекрасно. А потом сын явился и сказал ему: «Сумасшедшая старуха тебя сдаст в дурдом, а сама займется твоей квартирой». Да если бы я об этом мечтала, сразу после замужества переехала и жила бы с Бари в его квартире. Но его квартира даже для жилья не приспособлена, она обустроена как офис. Бари всегда говорил: «Лид, мы в одной могиле ляжем». Я шутила: «Убьешь сначала меня, а потом себя?» Но в том, что мы проживем вместе всю оставшуюся жизнь, я даже не сомневалась. Любовь - она от Бога. Вероятно, Бари наконец это понял. Что нам нельзя больше терять друг друга.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Адвокат артистки: Ей надо быть начеку

Пока Лидия Николаевна наслаждается общением (сейчас по телефону, из-за коронавируса) с «блудным мужем» Бари Алибасовым, ее адвокат предупреждает: нужно быть осторожной.

- Информация о якобы выгнанной из дома Ольге, дочке Лидии Николаевны, пошла от Бари-младшего,- говорит адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. - Мы видим, что семья Алибасовых, в очередной раз используя доверчивость Лидии Николаевны, явно заинтересована в остальном имуществе Шукшиных. Известно, что квартира Лидии Николаевны в Новой Москве переписана на Сергея Моцаря, сейчас идет суд. Возможно, очередная попытка оказать давление на Ольгу имеет под собой те же корыстные планы - завладеть квартирой на улице Бочкова, которую жене и дочери оставил Василий Шукшин. Ольга - собственник половины квартиры, и лишить ее законных прав без ее воли возможно только в случае кражи, то есть откровенного преступления. Не думаю, чтобы Алибасовы решились на это.

- Воссоединение Лидии Николаевны с Бари для вас - это хорошая новость или не очень?

- Рада ли сама Лидия Николаевна воссоединению с Алибасовым? Да. Так как я представляю ее интересы, то для меня хорошо то, что хорошо для нее. В ближайшее время будет обсуждаться вопрос о квартире в Новой Москве. Какое бы решение Лидия Николаевна ни приняла, я буду ее защищать. От Алибасовых можно ожидать всего. Моя задача как адвоката - беречь и поддерживать Лидию Николаевну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Федосеева-Шукшина расплакалась, узнав, что Алибасов подал на развод за ее спиной

Продюсер «На-На» не потрудился лично сообщить об этом жене (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Снова с приданым: Лидия Федосеева-Шукшина вымолила квартиру раздора

Теперь 80-летняя актриса может спать спокойно (подробности)