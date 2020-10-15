Я и моя тень: у Николая Баскова появился двойник

Актер Дмитрий Пчела, Анна Снаткина и Николай Басков. Мужчины и правда довольно похожи. Фото: Предоставлено пресс-службой

15 октября «золотой голос» отмечает негромкую дату - 44-й день рождения. Пышных празднеств, по словам Николая Баскова, не предвидится, но зато будет громкая премьера. Конечно, хайповые коллаборации с блогерами -это хорошо, но свою взрослую аудиторию Коля тоже не забывает порадовать лирическими блокбастерами. Его новая песня «Любовь бессмертна», написанная на стихи Михаила Гуцериева и музыку Виктории Кохана и Алексея Романоф, по накалу страстей просто продолжение серовской «Я люблю тебя до слез». Как оказалось, для Коли это не просто премьера - это память о его отце Викторе Владимировиче, который после тяжелой болезни ушел из жизни год назад.

- Эта песня для меня очень дорога. Это любимая песня моей мамы - она слушает ее каждый день и утром, и вечером, - рассказал «КП» Николай Басков. - Мама говорит, что песня «Любовь бессмертна» связана у нее с моим папой - для нее она как гимн их любви. Это была последняя песня, которую услышал мой папа перед тем, как ушел из жизни. И у меня в большей степени песня связана с моей любовью к нему и ко всем близким мне людям, которых, увы, сегодня нет рядом со мной.

Именно поэтому, как говорит Коля, он снял не просто рядовой клип, а настоящее кино. В свое время его поразил своей художественностью клип Лолиты «Раневская», который сняла Тина Баркалая. И она стала режиссером нового видео Баскова.

Сюжет клипа получился весьма кинематографичным, поклонники Николая, сто процентов, прольют не одно ведро слез. Речь в клипе идет о молодой красивой паре, которая по сюжету вроде бы вместе, а вроде бы и нет. Как выясняется потом, в финале, это были воспоминания главного героя о покойной супруге.

Коля впервые в клипе присутствует лишь как зритель. Но на главную роль подобрали, можно сказать, его киношного двойника - 36-летнего актера Дмитрия Пчелу. Они так похожи, что даже съемочная группа порой путала Диму с Колей. А на женскую роль Николай позвал актрису Анну Снаткину, которая чем-то напоминает его маму в юности.

- С Димой Пчелой я снимаюсь в первый раз, чему я очень рада, потому что он оказался потрясающим партнером - просто младший брат Николая Баскова, - смеется в разговоре с «КП» Анна Снаткина. - Я понимаю, почему Коля выбрал именно Диму - они действительно похожи.

Премьера клипа ожидается сегодня, в день рождения Николая Баскова. «КП» присоединяется к поздравлениям!