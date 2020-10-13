У человека пять квартир в Москве! А он одну не отдает!»: внучка Людмилы Гурченко воюет с отцом за имущество народной артистки

Елена Королева нашла новые аргументы для борьбы за наследство бабушки Людмилы Гурченко Фото: Рамиль ГАЛИ

Единственная внучка Людмилы Гурченко переживает, что имущество ее бабушки может уйти в чужие руки. 36-летняя Елена Королева и ее адвокат готовятся к судебным заседаниям, которые начнутся в ноябре. Внучка Гурченко с несовершеннолетней дочерью вынуждена жить сейчас в невыносимых условиях из-за отца, который отказывается оставить одну квартиру из пяти. Елена одна воспитывает 12-летнюю дочь Таисию. Наследница народной артистки пробовала договориться со своим отцом Александром Королевым в досудебном порядке, но ничего не вышло. Теперь Елена через суд будет бороться, чтобы недвижимость Гурченко осталась у ее прямых наследников. И у внучки народной артистки появились новые аргументы в имущественном споре. В чем же суть имущественного спора?

После смерти Людмилы Гурченко наследство отошло ее единственной дочери Марии Королевой, которая скоропостижно умерла три года назад от сердечного приступа. Завещания Мария не оставила, хотя всю свою жизнь посвятила дочери и внучке. Елена Королева, похоронив маму, вскоре узнала, что у отца появилась женщина, которая живет по соседству с ними.

После смерти Марии ее имущество поделили в равных долях между единственной внучкой Гурченко и нелюбимым зятем артистки. Что же вошло в наследство? Дача в Наро-Фоминском районе, купленная на гонорары Людмилы Марковны – здесь Елена сохранила вещи и атмосферу в доме, которая была при Гурченко. Также две квартиры – одна из которых принадлежала еще родителям Людмилы Гурченко. Недвижимость оценивается в сумму, превышающую 40 млн. руб. Сейчас Елена Королева с дочкой живет в «трешке» площадью 48 квадратных метров в Вишняковском переулке. У ребенка рядом с домом школа, привычная инфраструктура. В этой же квартире живет Александр Королев. Несмотря на просьбы дочери съехать и дать ей возможность сделать ремонт, спокойно устроить быт, мужчина квартиру не покидает. Елена просит оставить ей эту квартиру в Вишняковском переулке и дачу.

Королева с адвокатом выяснили, что помимо наследства семьи Гурченко, у Александра Королева в собственности еще три квартиры в престижных районах Москвы – на улице Садово-Триумфальной, на Ленинском проспекте и в Старопименовском переулке. По информации адвоката: две из них достались мужчине от родителей по наследству, а квартиру на Садово-Триумфальной он приобрел в том числе на средства семьи Гурченко. Елена Королева сейчас в суде будет требовать долю в этом имуществе. Женщина вынуждена защищать свои интересы и ребенка. Узнав об этом, ее отец стал распространять негативную информацию о Елене.

В разговоре с kp.ru Елена Королева комментирует ситуацию, которую спровоцировал ее отец: «Человек пытается оговаривать меня, намекать, что я неадекватная поскольку не хочет делить имущество. Человек, который в общей сложности имеет 5 квартир, не хочет отдать одну! Ему проще выставить меня алкоголичкой. Я не пью! Если считать три бутылки белого вина в год – алкоголизмом, то у нас в стране одни алкоголики. Я готова сдать любой анализ, чтобы подтвердить – я ничего не употребляю. А вот гарантий, что он не пьет у любовницы – нет. Я хочу одного: жить со своим ребенком – в нормальных условиях. Мы с дочкой стараемся проводить вместе много времени – гуляем, я ей помогаю с домашним заданием, английский делаем вместе. Сейчас хочу исполнить мечту своего ребенка о занятиях верховой ездой, договариваюсь с тренером. И главную мечту – жить в квартире только со своей семьей. У меня нет возможности съехаться и жить с любимым мужчиной, а мы ведь планируем еще одного малыша…»

Елена Королева возмущается поведением отца: «Вцепился в наследство, которое ему чисто по-человечески, по справедливости не принадлежит». Женщина мечтает устроить когда-нибудь дачу-музей в доме бабушки и наконец-то отремонтировать квартиру.

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