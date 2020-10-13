Подозревают онкологию: почему прячут больного Бориса Моисеева

Нынешнему окружению Бориса Моисеева, вероятно, не очень нравится, что светские хроникеры с завидной регулярностью обсуждают тему болезни певца Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певец Борис Моисеев давно не появляется на публике, не ведет блог. О состоянии разбитого инсультом артиста информация крайне противоречивая. В то время как помощник звезды говорит, что с Борисом все хорошо, знакомые Моисеева бьют во все колокола. Поговаривают, что он совсем плох и едва ли не обездвижен.

Нынешнему окружению Бориса Моисеева, вероятно, не очень нравится, что светские хроникеры с завидной регулярностью обсуждают тему болезни певца. Осведомленные источники поговаривают, что если бы Борис чувствовал себя хорошо, то его непременно бы показали народу.

Но этого не делают, возможно, из-за того, что на самом деле певец "угасает на глазах". Мол, прежним Моисеев не будет никогда, потому его и прячут.

"Если бы он был в более-менее сносном состоянии, то продолжал бы появляться на людях. Его курируют врачи. Близкому окружению сказали: улучшить его состояние невозможно. Можно только на какое-то время стабилизировать. В его состоянии произошли изменения далеко не в лучшую сторону. Борис уже почти не говорил. А еще на его щеке появилась родинка. Говорили, что это онкология. После этого в свет он не выходил", - цитирует своего осведомителя Собеседник.Ru.

Напомним, в 2010 году у Бориса Моисеева произошел первый инсульт. Состояние артиста было тяжелым. У него случилась остановка сердца, затем его ввели в состояние медикаментозной комы, он долгое время был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Певец пришел в себя и принял решение вернуться на сцену. Врачи рекомендовали артисту изменить образ жизни и отказаться от гастролей, но Моисеев решил по-своему. Он снова начал давать концерты, курить и употреблять алкоголь. В итоге организм не выдержал, и в 2015 году у него случился повторный инсульт, который его фактически добил.