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Почему Трамп нам милей Константина Устиновича Байдена

Потому что по России этот выбор может ударить еще страшнее, чем по самим США
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙДмитрий ОЛЬШАНСКИЙ
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Почему Трамп нам милей Константина Устиновича Байдена

Почему Трамп нам милей Константина Устиновича Байдена

Фото: REUTERS

К американским выборам я всегда относился как к хорошему футбольному матчу, где играют две посторонние команды: смотреть интересно, но результат значения не имеет.

Скучноватый Буш-старший против гулящего Клинтона, потом тот же Клинтон против Боба Доула, которого я даже толком не помню, потом занудный Эл Гор против смешного Буша-младшего, потом тот же Буш против высокомерно-бостонского Джона Керри, потом еще более высокомерный, но и очень харизматичный Обама против героического, но дурацкого Маккейна, а потом совсем тоскливого и неприятного Ромни.

Во всех этих дуэлях не было ничего, что могло задеть русские чувства. Партия банкиров, кампусов на берегах двух океанов и бомбардировок внешнего мира во имя "свободы" - против партии нефтяников, пасторов-евангелистов и опять же бомбардировок внешнего мира во имя "свободы", - ну и где тут мы? Нигде.

Все сильно изменилось в 2016 году - и уж совсем радикально теперь.

Дональд Фредович Трамп - это не просто президент США.

Это единственный в мире большой политик (не считая кое-кого в наших краях), противостоящий нарастающему реву суицидального безумия, в которое впал западный мир - во всяком случае, англосаксонская и (бывшая) протестантская его часть.

И никакие его недостатки - а мы их знаем и видим - не имеют значения на фоне того несомненного факта, что он один стоит сейчас против того нового порядка, где матриархат, тридцать восемь гендеров, собачий язык триггеров и чекания привилегий, сомалийские и суданские традиции, сбрасывание с корабля современности шекспиров и черчиллей, психотерапия, безличный холод корпоративной цензуры, обожествление дикарей и кочевников, изживание государства, нации, религии и семьи - кроме некоторых особо полезных, раздувание мегаполисов и уничтожение провинции, ханжеский морализм и стукаческая бдительность, - где все это соединяется в каком-то новом и тошнотворном узоре.

А если вспомнить, что в России многие разрушительные моды западного мира оказываются еще намного страшнее, чем у себя дома - поскольку здесь некому сопротивляться, обыватель слаб, беден и разобщен, - ясно, что пакость, которую пытается бороть Трамп у них там, завтра уже важно рассядется здесь в президиуме.

Проблема Дональда Фредовича - в том же самом его одиночестве.

Никто из его оппонентов даже и не пытается сделать вид, что хочет выбрать лично Константина Устиновича Байдена.

Товарищ Байден никакого значения для них не имеет, он - это просто маска, очень условная оболочка, которой сейчас прикрыл себя новый порядок, - но в любой момент она может быть отброшена и возникнет другая.

То робота, который сообщает, что ты нарушил правила сообщества, использовав запрещенное слово, то левака в капюшоне, который громит магазин, поскольку это борьба с расизмом, то лощеных мальчика-девочки, бойко рассказывающих, что они теперь власть в твоей стране, а кто их не поддержит, у того нет "достоинства", а то человека, закутанного в тряпку, идентичность которого, угнетенная белыми шайтанами, велит резать барана вот прямо здесь, и скажи спасибо, если баран - это пока что не ты.

Имя им, как известно, легион.

А Дональд Фредович - он в единственном экземпляре.

Попросим же Творца истории и судьбы о его почти невозможном успехе 3 ноября, ну а если не выйдет - и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра, - приготовимся к трудностям.

Вовсе не только тамошним, повторюсь, - но и нашим.

Выборы президента США в 2020 году

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