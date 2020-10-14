Победители Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» получат от 10 до 75 млн рублей

Минстрой России в рамках Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» курирует две номинации. Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Во вторник, 13 октября, федеральная комиссия подвела итоги Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» — 2020. Среди победителей распределят один миллиард рублей: шесть участников в каждой номинации, набравшие самые высокие оценки жюри, получат от 10 до 75 миллионов рублей.

Награды присуждаются за наиболее продвинутые и технологичные решения, которые можно применить по всей стране, причем, как говорится в сообщении на сайте Минстроя России, рассматривается вопрос об изменении условий конкурса — со следующего года победителей может стать больше.

Ведомство в рамках конкурса «Лучшая муниципальная практика» курирует две номинации: «Умный город» и «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

В первой номинации победило Темрюкское городское поселение Краснодарского края, второе место занял город-герой Волгоград, третье — Ставрополь. Всего же в этой категории было подано 265 заявок от 66 субъектов РФ, из них 168 заявок поступили от городов, еще 97 — от сел.