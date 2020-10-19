10 лет конкурсу «Доброволец России»: волонтерские проекты, меняющие жизнь людей, и рекордный грантовый фонд

В 2020 году на конкурс было подано 53 219 проекта Фото: предоставлено организаторами конкурса

В 2020 году 10 лет исполняется конкурсу «Доброволец России». Это не просто выбор лучшего волонтера страны - это масштабная программа поддержки добровольческих инициатив со всей России. Победители номинаций получают гранты на дальнейшее развитие своих идей, экспертную помощь, а главное - возможность привлечь внимание всей страны к острым проблемам, которые их волнуют.

За время существования конкурса в разных номинациях поддержку получили 384 призера. Между ними разделили 150 миллионов рублей. А всего на конкурс пришло более 100 тысяч заявок. Конкурс является частью платформы «Россия – страна возможностей», а его организаторами выступают Ассоциация волонтерских центров, Росмолодёжь и Роспатриотцентр.

Вот лишь несколько ярких проектов, которые когда-то смогли получить старт и поддержку именно благодаря этому конкурсу:

- В 2011 году грант в номинации «Рожденные помогать» получила Анастасия Рылова из Кемеровской области с проектом "Яркий мир на кончиках пальцев". Он помогает незрячим детям почувствовать жизнь во всех ее красках - именно так, на кончиках пальцев. Проект выпускает тактильные и аудиокниги, проводит творческие мастер-классы для ребят.

- В 2009 году Мария Шпуненкова из Калининграда создала проект «Суп для людей». Он о самом простом - но и самом главном. Начинался проект с горячих обедов для бездомных. А сейчас активисты оказывают нуждающимся материальную, юридическую и психологическую помощь.

- Один из победителей 2019 года - Наталья Широкова из Республики Мордовия. Ее проект «Подвиги обычных людей» рассказывает об удивительных поступках обычных людей, которые часто остаются незаметными. Это летопись лучших человеческих качеств: милосердия, отзывчивости, веры в человечность и готовности взять на себя ответственность за решение проблем общества.

А КАК В ЭТОМ ГОДУ?

В 2020 году на конкурс было подано 53 219 проекта. Это в два раза (52%) больше, чем в прошлом году. В этих проектах в общей сложности участвуют более 3 миллионов добровольцев.

Конкурс традиционно состоит из четырех этапов, сейчас в дистанционном формате проходит третий – полуфинал. В него прошли 1557 участников.

Списки финалистов появятся 20 октября. На следующий день стартует народное голосование. До 13 ноября любой желающий сможет поддержать одного финалиста в каждой из 14 номинаций и повлиять на результаты Конкурса. Параллельно работы финалистов будет оценивать Федеральное Жюри Конкурса.

Торжественное награждение пройдет 5 декабря - в Национальный день добровольца (волонтера). Здесь отметят победителей в 14 номинациях, а премию «Волонтер года» вручит лично Президент РФ Владимир Путин.

ПОДДЕРЖКА ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Грантовый фонд конкурса в этом году вырос в два раза – до 90 миллионов рублей. Каждый победитель получит поддержку на развитие своих идей до 2 миллионов рублей - но не только. Проектам оказывается широкая информационная поддержка, а их авторы попадают в молодежный и общественный кадровый резерв, принимают участие в международных событиях в качестве волонтеров и проходят обучающие стажировки в России и за рубежом.

Также они могут получать консультации и советы по развитию своего проекта от опытных наставников. В их числе - председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, депутат Государственной Думы и заслуженный мастер спорта Светлана Журова, генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив» Сергей Першин, руководитель Росмолодёжи Александр Бугаев и другие.