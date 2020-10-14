Любовница Тарзана разоблачила обман Королевой и назвала условие ее прощения

Наташа Королева раскрыла новые подробности измены мужа. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семейному скандалу Наташи Королевой не видать конца и края. После откровений любовницы Тарзана - молодой актрисы Анастасии Шульженко - певица выждала паузу и теперь взяла слово. Артистку не остановить: раздает интервью, раскрывая все новые подробности измены мужа. С той оговоркой, что связь супруга-стриптизера изменой она не считает.

- В нашем случае это называется подстава, - подчеркнула звезда в интервью "Каравану историй". - Какое-то время назад эта девица пришла к моему мужу после "Тарзан-шоу" с предложением услуг суррогатной матери. Мол, готова выносить ребенка семейной паре. С моей подачи она и встретилась с Сережей в нашей квартире. Но на самом деле у нее были другие цели. Видимо, эта девица что-то подсыпала ему, чтобы снять компромат. Красивого, порядочного, любящего свою семью мужика цинично подставили!

Однако, как выяснилось, фантастическая версия с суррогатным материнством никак не могла быть реализована на практике.

- Я от имени Насти заявляю, что она никогда не рожала ребенка, - рассказала kp.ru представитель Шульженко Диана Бичарова. - Они бы хоть законодательство изучили, прежде, чем делать такие заявления. Это же юридически безграмотно! В нашей стране женщина может стать суррогатной матерью только при наличии собственного собственного здорового ребенка, а Настя нерожавшая. Кроме того, зачатие происходит не в спальне, а в специальной клинике - как иначе она могла бы использовать чужую яйцеклетку? Мне интересно, кто все это придумывает? Пиарщик "Провал года"?

Сейчас Шульженко лежит в больнице: приходит в себя после встречи с Тарзаном, которая для нее закончилась потасовкой и сотрясением мозга. В ближайшее время актрисе предстоит операция на глаза.

- У Насти и до этого было плохое зрение, а сейчас и вовсе упало на 4 пункта и составляет -12,5, - продолжает Диана Бичарова. - Она почти ничего не видит, сообщения в соцсетях за нее пишут помощники. Изначально мы подали заявление о нанесении господином Глушко легких телесных повреждений, но теперь будем добиваться, чтобы статью переквалифицировали на тяжкие.

Кроме заявления в полицию, оскорбленная любовница готовит иск в суд о защите чести и достоинства.

- Анастасию на всю страну выставили воровкой и проституткой, ее репутация растоптана. Мы остановимся лишь в одном случае: если господин Глушко и госпожа Порывай публично принесут Насте извинения за все те оскорбления, которые они ей нанесли. Только тогда мы не станем обращаться в суд, - категорично заявила представитель актрисы.

Между тем, на прошлой неделе Анастасию Шульженко впервые допросили по делу о краже - Наташа Королева обвинила соперницу в похищении из ее квартиры украшений с бриллиантами стоимостью 5 млн рублей. А уже через несколько дней актрисе предстоит очная ставка со звездным семейством.

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