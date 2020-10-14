Возобновление авиасообщения с Кубой, Японией и Сербией: что нужно знать туристам

Теперь российские туристы смогут полететь на Кубу, в Японию или Сербию Фото: Олег ЗОЛОТО

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами: Кубой, Сербией и Японией. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом среду, 14 октября.

Все три страны популярны у российских туристов. Куба и Сербия - безвизовые. И, что особенно важно в наше время, и Куба, и Сербия разрешают въезд иностранным путешественникам, в том числе и гражданам РФ. Открытие рейсов на Кубу особенно порадует любителей зимнего пляжного отдыха - на карибском острове круглый год можно загорать и купаться. В Сербии же есть горнолыжные курорты.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении авиасообщения, в котором указаны города, между которыми будут летать самолеты, и частота рейсов.

Куба: открываются полеты из Москвы в Санта-Клару и на остров Кайо-Коко, 2 рейса в неделю. При этом дата, с которой стартуют рейсы, не названа. Можно предположить, что полеты разрешены с момента публикации распоряжения правительства. А реальный запуск рейсов зависит от авиакомпаний.

Сербия: Москва - Белград, 2 рейса в неделю. Также без точной даты начала полетов.

Япония: с 1 ноября 2020 года будет 3 рейса в неделю. Два из них между Москвой и Токио, один из Владивостока в Токио. Важно: туристы пока не смогут воспользоваться этими рейсами. На данный момент въезд в Японию разрешен для учебы, деловых поездок, культурного и спортивного обмена.

ЦИФРЫ

178 тысяч российских туристов побывали на Кубе в прошлом году.

120 тысяч россиян провели отпуск в Японии.

107 тысяч наших соотечественников путешествовали в Сербию в 2019 году.

По данным Ассоциации туроператоров России.