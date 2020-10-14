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Общество

«Все ради денег!» Ученый раскритиковал доклад Гринписа по «трагедии» на Камчатке

Вице-президент РАН заверил, что происходящее нельзя назвать экологической катастрофой
Роман ГОЛОВАНОВРоман ГОЛОВАНОВ
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Greenpeace опубликовало первые результаты анализов своих проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке

Greenpeace опубликовало первые результаты анализов своих проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке

Фото: REUTERS

Российское отделение Greenpeace опубликовало первые результаты анализов своих проб воды и биоматериалов, взятых на Камчатке. В них обнаружили тяжелые металлы, компоненты нефти, жирные кислоты. А еще - вещество, которое может входить в состав биопестицидов. Ученые разобрали публикацию экологов. И это исследование вице-президент РАН Андрей Адреанов в разговоре с «КП» назвал поверхностным.

- Конечно, доклад поверхностный, - заявил Адреанов. - Потому что коллеги пишут, что вот нашли немножко этого, немножко этого и немножко этого. Исследования продолжаются. Результаты получим - сообщим. Даже из того, что написали, следует - они еще ничего не знают. Пишут, что там находится много химических веществ… Так они и будут находиться, и их будут находить организации, их не может там не быть. Но в количествах, не представляющих такой грандиозной опасности. А то, что у Гринписа все поверхностно, ну, так это такая понятная вещь. Они же не ученые. Они хватают все, что видят, хватаются за первые версии, стараются утянуть их в экологическую проблематику.

Ученый считает, что одна из главных целей доклада — заработать денег.

- Задача Гринпис получать пожертвования, получать гранты, получать деньги. Да вы дочитайте доклад до конца - в конце написано: «пожертвуйте, кто сколько может». Потому что мы радеем за природу. Все мы за природу радеем. Но важно, чтобы была достоверная информация. А они сразу исходно ухватились за техногенную версию, откинув все остальное, - отметил он.

Морские млекопитающие не погибли. То, что погибло большое количество донных беспозвоночных, природа очень быстро восстановит

Морские млекопитающие не погибли. То, что погибло большое количество донных беспозвоночных, природа очень быстро восстановит

Фото: REUTERS

Также вице-президент РАН заверил, что происходящее на Камчатке нельзя назвать экологической катастрофой.

- Я бы не назвал это катастрофой, - сказал Адреанов. - Понимаете, катастрофа - это что-то необратимое. А мы столкнулись с природным явлением, которое не является редкостью в северной части Тихого океана. Такие масштабные цветения микроводорослей происходят достаточно регулярно. Но раньше они происходили в северных районах Камчатки, их меньше видели, меньше комментировали. Сейчас это случилось около большого города, на глазах сотен серфингистов и дайверов. С такими же проблемами сталкиваются и наши коллеги по ту сторону океана - и в Канаде, и в США, и по побережью аж до Чили происходят масштабные красные приливы. Их надо изучать, их надо мониторить. То, что произошло на Камчатке, я классифицирую, как масштабное природное явление, связанное с массовым развитием микроводорослей - то, что мы называем в просторечии «красные приливы». Катастрофой я бы это не назвал.

По его словам, природа быстро восстановится после этой напасти.

- Люди пострадали в очень незначительной степени и сейчас все чувствуют себя хорошо. Морские млекопитающие не погибли. То, что погибло большое количество донных беспозвоночных, природа очень быстро, поверьте мне, восстановит, и уже начала восстанавливать. Поэтому катастрофой я бы это не назвал. Масштабным природным явлением - безусловно, да, - объяснил вице-президент РАН.

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