«В ночь перед свадьбой мы плакали. Горел наш дом»: Дима и Настя – о своей любви и о детстве в детдоме

Сейчас Настя и Дима учатся быть любящими родителями – такими, каких не было у них самих Фото: Личный архив

Настя и Дима Ерошенко — выпускники детского дома. Ребята голодали в детстве, не знали, что такое любовь и забота. Затем их — бывших детдомовцев — называли попрошайками и ворами...

Сейчас у ребят свой бизнес и счастливая семья. Оба смогли простить своих матерей и уверены: дети не должны жить в детдомах.

От меня прятали еду, а Диму обвиняли в погромах

— Настя, расскажи, вы сталкивались со стереотипами о детях-сиротах?

— Когда мы воспитывались в детском доме, нас деревенские жители всегда мерили этими стереотипами. Что все девочки «легкого» поведения, что мальчики воруют, что все дети жестокие и неблагодарные.

Последний раз я и Дима столкнулись с осуждением нас, как сирот, в университете. Меня на первом курсе остерегались девчонки в комнате в общежитии.

Они, узнав о том, что я из детского дома, стали прятать еду, которую им привозили родители. Но они просто были молодые «домашние» дети, которым, возможно, общество навязало эти мысли.

Настя и Дима много путешествуют. Очень хотят сами посмотреть страну, которую им никто не показывал Фото: Личный архив

Диму на пятом курсе комендант его общежития обвинила в разгроме и в драке. Он в этом не участвовал, а прибежал позже, чтобы разнять парней.

Комендант тогда кричала на весь коридор, что Дима беспризорник, не знающий порядка и закона жизни, что никогда он не станет «нормальным» человеком.

Позже она просмотрела записи с камер видеонаблюдения и поняла, что ошиблась, но так и не извинилась. Но самое главное, она очень сильно ошиблась. Дима стал «нормальным». Стал успешным. И я очень горжусь этим!

Дима на работе. Он организовывает туры на Байкал для туристов из разных стран Фото: Личный архив

Мы влюбляем людей в Байкал

— Сейчас вы организуете авторские туры на Байкал. Как создали свой бизнес?

— Сначала это было наше хобби, увлечение. Наша семья обычно путешествует без путевки. Мы любим сами продумывать каждый свой шаг, каждый момент, бронировать отели, выкупать билеты, знакомится с местными жителями, узнавать об их традициях.

Вот также и с Байкалом — к нам, как к местным жителям, обращались наши знакомые, узнать, где лучше отдохнуть, что посмотреть. Мы помогали безвозмездно. А 6 лет назад я случайно встретила знакомую из Германии.

В своих соцсетях Дима и Настя часто делятся красотами Байкала, рядом с которым сейчас живут Фото: Личный архив

— А откуда вы ее знали?

— Она помогала нам, еще когда мы жили в детдоме. И тут я иду по Иркутску, и она стоит: высокая такая. Я остановилась, поздоровалась, рассказала о себе. Меня она не сразу узнала, ведь она видела меня еще маленькой.

Словом, это была очень неожиданная, счастливая для меня встреча. Оказалось, у нее своя туристическая фирма. Мы обменялись телефонами, а позже она позвонила и попросила, чтобы Дима забрал ее сына с Ольхона и увез в Листвянку, в поселок у нас в Иркутской области.

Потом постепенно она стала доверять нам своих клиентов — туристов. Вот так мы и влились в этот бизнес. И нам очень нравится наше дело. Мы любим Байкал, мы дорожим им. И поэтому хотим, чтобы каждый, кто хочет посетить его, остались в восторге. Мы влюбляем людей в это место!

Настя говорит, что в ночь перед свадьбой у них с Димой началась новая жизнь. Жизнь с чистого листа Фото: Личный архив

Огненная ночь перед свадьбой

— Расскажи, как вы с Димой познакомились?

— В университете, мы жили в одном общежитии. Я тогда училась на третьем курсе, а Дима на первом. Он тогда был, скажем так, «плохим» парнем. Весь такой характерный, задиристый, с ним было сложно общаться, он воспринимал все в «штыки». Слово ему не скажи. Но я знала парней из детдома, знала к ним все подходы.

Настя в детстве ухаживала за младшими детьми в семье. Теперь она сама – мама двоих мальчиков Фото: Личный Архив

Мы заинтересовались друг другом. Меня в Диме подкупило то, что он показал себя как очень ответственный парень. Всегда спрашивал, есть ли у меня деньги. А когда на улице было прохладно, заставлял одеваться теплее. Мне как девушке без семьи этого сильно не хватало, этой заботы.

Но я не скажу, что Дима такой прям ласковый и нежный. Нет, детский дом сильно отразился на нем и на его характере. Но меня все устраивает. И я со знанием «дела» и всей «внутренней кухни» жизни в детском доме могу сказать, что у меня получилось растопить его сердце.

Дима в детдоме. Он говорит, что каждую секунду хотел внимания и ласки Фото: Личный Архив

— Когда решили стать семьей?

— Мы с Димой долго встречались. Я получила первое высшее образование, а Диме еще оставалось два года учебы. И я следом поступила на второе высшее, чтобы мне дали общежитие. Вот так мы встречались 5 лет и решили расписаться.

Тогда мы строили большой дом. Строили мы его два года, нам оставалось только въехать. Наша свадьба была запланирована на 16 ноября 2013 года, но 15 ноября случился пожар. И наш дом сгорел до фундамента. Это была ошибка электрика, который менял нам счетчик. Мы с ним работали без договора и доказать его ошибку не смогли.

Вот так в ночь перед свадьбой, когда нужно было высыпаться, мы стояли и плакали на пожаре. Утром мы, грязные, опухшие от слез пошли в ЗАГС забирать заявление, хотели позже расписаться.

Безусловная любовь, по словам Насти, делает их с Димой терпимее, а детей – счастливее Фото: Личный архив

— Но свадьба все же состоялась?

— Работник ЗАГСа поддержала нас, и мы решили пожениться, как и было запланировано — 16 ноября 2013 года. Кольца мы надели, уже сидя в машине. Вот так началась наша новая жизнь – в прямом смысле «с чистого листа».

Мы ходили по деревне и просили еду

— А что все-таки случилось, почему вы жили в детском доме?

— Начну с себя. Моя мама росла в большой семье. У нее были три брата и одна сестра. В 13 лет она потеряла свою маму. Мою маму и ее сестру забрала родная тетя. А мальчишки остались жить с отцом.

Дима в детдоме. Он говорит, что друзей оттуда у него не осталось Фото: Личный архив

Позже тетя с девчонками из Сибири переехали во Владивосток. Там моя мама в 18 лет пошла учиться и забеременела мною. Мои отец был тоже очень молод и бросил ее. Она скрывала беременность как могла, училась и работала на химзаводе.

Родила меня мама в 7 месяцев недоношенную: 2 400 г и 48 см. Позже забеременела моим братом и, не справившись с позором, скрывая живот, со мнои , годовалои , вернулась в Сибирь к своему отцу. Он к тому времени снова женился. И дочь с внуками ему была не нужна.

В тои сибирской деревне мама родила моего брата и еще троих детеи . Она сильно пристрастилась к алкоголю. Ситуация стандартная: «мужик бросил, женщина не справилась». И вот – алкоголизм.

Настя и Дима пережили множество испытаний, но не сломались и не ожесточились. Они хотят жить в любви Фото: Личный архив

— Что ты помнишь о детстве?

— Все мои воспоминая – вокруг грязного какого-то дома, пьянои матери и кучи маленьких детеи . В связи с тем, что я была самая старшая (мы почти все погодки), мне приходилось за младшими смотреть. Но как смотреть, если тебе всего 5 лет?

Мы ходили по деревне и просили еду. Воровали овощи из огородов, но не потому, чтобы напакостить, мы просто хотели есть. Нами заинтересовались работники соцслужбы, когда на свет у мамы появились двойняшки.

Тогда нас забрали в местную больницу и держали там. Мать в периоды, когда не пила, приходила и просила вернуть нас. Нас возвращали, и она снова начинала гулять. Так продолжалось долгое время.

Дима очень старается быть заботливым отцом. Говорит, что многому учится для этого Фото: Личный архив

Я плакала от усталости и бессилия

— Родственники у вас еще были? Кто-то пытался помочь вам?

— Я не знаю, сколько мы раз туда-сюда переходили — из больницы к матери и обратно. Я только помню постоянные гулянки, много разных мужчин, разных женщин вокруг. Постоянные смены домов и притонов.

Я помню, как мы с братом пошли просить еды у нашего родного дедушки (отца матери) в какой-то из праздников. Я помню, что он был добрый, но бесхарактерный. Почему-то я это поняла в свои пять лет.

Мы знали, что он нам даст еды, но только в том случае, если его новой жены не будет рядом, но она почти всегда выходила вместе с ним и отгоняла нас от ворот. Мы разворачивались и шли голодные обратно.

И что касается родных. Это важный момент: в деревне, где мы жили с матерью, было очень много разных наших родственников. Очень много! Но мы все равно ходили зимой в одних штанишках и были постоянно голодные.

— Плакали?

— Нет, мы уже не плакали. Перед тем как нас забрали в детский дом, мы примерно полгода жили в больнице, где даже там мне нужно было смотреть за младшими двойняшками. Помню, как уставала от них.

Вот тогда плакала от бессилия, жалела себя. Мне хотелось играть с другими детьми в коридоре, но медсестры не выпускали меня из палаты, пока двойняшки не уснут. Мне тогда было около 6 лет.

Октябрь 2020 года. Дима и Настя вместе с детьми сейчас путешествуют по России. Ребята заехали в Москву и зашли в гости в фонд «Измени одну жизнь», который помогает сиротам найти семьи Фото: Личный архив

Когда суд вынес решение об ограничении родительских прав матери, она очень плакала. Мама упрашивала оставить нас с ней. Обещала нас забрать через неделю, обещала к нам приезжать в детский дом. Но так и не выполнила все эти обещания.

Дима смотрел на ворота приюта и ждал отца

— А что случилось с Димой?

— Его история очень похожа на мою. Только он в семье был самыи младшии ребенок. У него сестру забрала бабушка под опеку, а брат и Дима остались с матерью. Дима тоже помнит только пьянки, гулянки. Помнит, как они с братом воровали, чтобы хоть как-то прожить.

— Кто-то мог забрать Диму из родных в свою семью?

— У Димы был отец. Он даже после того, как Дима попал в детскии дом, приходил к нему и тоже обещал его забрать. Но не забрал… Дима ждал отца, сидел у окна, смотрел на ворота приюта и ждал.

Мне, как маме мальчиков, так тяжело дается вот это представление того, как ребенок сидит у окна и ждет. Как он в толпе людеи ищет знакомую и до боли родную фигуру. Наш сын Ларион внешне очень похож на Диму, и только когда он родился, я поняла, насколько Дима был несчастлив в детстве! Мне сложно себя оценивать в этом маленьком возрасте, сложно понять всю боль.

Может, когда у нас родится девочка, я вспомню себя тои маленькои девочкои . Насколько мы знаем, отец Димы очень рано умер. А мама умерла, когда Дима уже учился в училище в Иркутске.

Каждую секунду нам хотелось внимания и ласки

— Как бы ты объяснила, почему детских домов быть не должно?

— Что мы можем сказать о детском доме? Да, конечно, детдомов не должно быть. Мы, дети, выросшие там, скажем одно: в детском доме нам каждую секунду хотелось внимания и ласки. Да, это банально, но это факт!

Ребенку просто хочется, чтобы его погладили, чтобы его прижали к себе, когда ты разбил коленку или подрался с мальчишками. Всегда хотелось, чтобы тебя выслушали, чтобы хоть раз в жизни спросили: «А что сейчас ты хочешь, Настя?» Вот это самое простое, казалось бы, но оно так важно!

В нашей группе было 35 девчонок и всего 1 воспитатель утром, меняя другого воспитателя вечером. Они очень хорошие! Но они просто физически не могли всех погладить, обнять, прижать.

Про мам и прощение

— А с кем-то из родных общаетесь?

— О своих родных я не знала до 19 лет. Пока случайная встреча не помогла навести мосты с другими родственниками. Практически все они живут в Приморском крае.

Я общаюсь с ними, не часто, но мы поддерживаем связь. У Димы родственников немного, остались только одна тетя и двоюродные сестры со своими семьями. Они живут рядом с Иркутском, мы с ними очень часто общаемся.

— Вы простили своих мам?

— Я простила маму. Насколько себя помню, никогда не была обижена на нее. Мне было жалко ее, и я всегда ее оправдывала. Не знаю, почему так.

Я своего отца не знала, а мать последний раз звонила мне, когда я была на первом курсе. Больше о ней я не слышала. Дима простил свою мать совсем недавно.

Раньше он был сильно обижен на нее, постоянно вспоминал свое детство со слезами на глазах и с обидой на мать. Она умерла в 2006 году, когда он уже учился в училище, а отец умер, когда Дима был совсем маленький.

Главное — у нас прекрасная семья!

— Где вы учились?

— Мы отучились в педагогическом университете. У меня первое высшее — учитель физической культуры и ОБЖ, второе высшее — «Менеджмент в образовании». А Дима получил специальность «Автомобилист, механик легковых автомобилей». Нам помогло государство. Мы учились бесплатно, получали стипендию, жили бесплатно в общежитии.

— Жилье быстро вам выдали?

— С большим трудом добились получения своих квартир. Их нам дали в 120 км от Иркутска, но мы живем и работаем сейчас именно в этом городе.

Квартиру Димы мы продали и построили дом на эти деньги. Вот он-то и сгорел перед нашей свадьбой. А мою квартиру мы смогли продать за маленькую цену, так как дом в плохом состоянии.

Но этих денег нам хватило на первоначальный взнос в ипотеку. Мы сами купили себе квартиру и очень этим гордимся. Квартира в центре Иркутска, в элитном доме, с хорошими соседями.

У нас сейчас процветающий бизнес, который мы основали сами. У нас машина, мы ездим в путешествия два раза в год, и это только начало. А главное, у нас прекрасная семья, которую мы сами создали и очень дорожим этим!

— Расскажите о вашей семье, о детях. Где ищите ответы на вопросы о развитии, воспитании, как и все мамы?

— У нас двое сыновей, Ларион 4,5 года и Родион, ему 2 года. Мы с Димой воспитываем их без помощников и нянь. Стараемся дать детям все, чего у нас не было, при этом мы их не избаловываем. Я очень много читаю различные книги по воспитанию детей, прохожу различные курсы мам.

Мне не хватает знаний как воспитывать детей, а спросить не у кого. Возникают разные сложности в воспитании, как реагировать на истерики, как понять ребенка.

— Дима как папа — какой он?

— Очень сознательный отец! Он постоянно спрашивает у меня, сам ищет ответы на свои вопросы. Наши малыши очень открытые, активные, любознательные. Самое главное для нас в воспитании — согласованность обоих родителей и дисциплина. Мы не подрываем авторитет друг друга в глазах малыша.

Например, если Дима видит, что я не права, он не станет это озвучивать при детях, он потом тихонько скажет мне об этом.

— Что еще помогает в родительстве?

— В детском доме у нас был строгий распорядок дня и жизни. Это закаляет. Например, я всегда ходила на пары, не пропуская их. Мы сами любим, когда все спланировано. А детям проще воспринимать реальность, когда они знают, что за чем следует, это и есть дисциплина и порядок.

Ну, и конечно же, помогает любовь к детям, безусловная любовь. Только она делает нас терпимее, а детей – счастливее.

— А что ты сейчас, пройдя через столько сложностей, можешь сказать о детях-сиротах?

— Однозначно, всем им нужна семья. Тут просто вопросов нет, они все хотят иметь дом и родителей, заботу. Поэтому мы счастливы, что есть фонды, которые им в этом помогают. Мы, когда росли в детдоме, и не знали, что такие вообще есть! Например, есть фонд «Измени одну жизнь», который снимает видеоанкеты. Мы, ребята из детского дома, как никто другой может понять, насколько это важно – дарить сиротам шанс иметь семью. Это, правда, жизненно важно.

Помочь сиротам найти дом и обрести семью может каждый, вместе с фондом «Измени одну жизнь»: changeonelife.ru