Сергей Степашин: Назначить Сандро Шварца нам предложил спортивный директор Желько Бувач. Мы согласились

Сергей Степашин
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Сергей Вадимович, «Динамо» определилось с главным тренером. Им стал немец Сандро Шварц, который тренировал «Майнц». На немцев сейчас мода? В «Спартаке» тоже немецкий специалист – Доменико Тедеско.
- Во-первых, Сандро играл еще за команду «Майнц», так что он не только тренер, но и хороший футболист. А дело не в немцах. Мы хотим играть в атакующий футбол. Я думаю, что это хороший вариант.
- Шварц начинал свою карьеру в «Майнце» вместе с Юргеном Клоппом. Говорят, они даже как-то подрались, а потом подружились. И до сих пор поддерживают отношении.
- Подраться любому человеку в молодом возрасте нужно. Я знаю, что они уважают друг друга. Я читал интервью Клоппа о Сандро. Так что я думаю, что это просто спортивные эпизоды, что называется.
- Шварц работал в «Майнце» и тогда, когда там был главным тренером Томас Тухель, который сейчас тренирует ПСЖ. Подойдет ли «Динамо» немецкая школа? Говорят, у них все комбинации рассчитаны на компьютере. А «Динамо» - это сила в движении, а не педантизм.
- Ну, здрасьте, я ваша тетя. Логика Сандро, кстати, как и Желько Бувача, это как раз идти вперед. Играть впереди, поджимать на чужом поле. «Динамо» - это движение. Так что здесь все складывается. А дело не в немцах. Немцы, американцы, африканцы – какая разница? Футбол – это игра, где люди чувствуют и понимают друг друга. И я думаю, что те, кто приходит сегодня к нам играть и работать в «Динамо», они скоро будут русскими.
- То есть Шварц будет по-динамовски игру строить?
- Безусловно, да. С теми динамовскими традициями, которые были еще в Советском Союзе, когда играли Численко и Яшин. В футбол, который нравится зрителям, где самое главное – результат.
- Кроме кандидатуры Шварца называли еще Бердыева…
- Да нет, Бердыева кто-то придумал. На самом деле найти тренера было поручено спортивному директору Желько Бувачу. Собственно, с его предложением мы и согласились.
- Дороге это удовольствие?
- Да нет. Намного дешевле, чем можно было подумать.
- А кто еще войдет в тренерский штаб? Вы нам рассказывали про Андрея Воронина.
- Да, Андрей Воронин. По-моему, решение уже принято.
- Прямо какое-то футбольное землячество получается. И Шварц, и Воронин и Бувач играли за «Майнц».
- А еще Воронин выступал за сборную Украины. И блестяще играл, кстати, в московском «Динамо». Я уже говорил о том, что Андрей – это такой заводной человек, который дает драйв, придает хорошее настроение команде.
- Вы пока не встречались с Сандро Шварцем?
- Нет, он еще в Германии.
- Когда вы его ждете?
- Сейчас все решится. У нас же сейчас сложные проблемы – пандемия и прочее. Приедет, как положено. Так что обязательно на совете директоров встретимся, поздравим. И, я думаю, все будет хорошо.