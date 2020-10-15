Растут как на долгах: почему богатые страны занимают деньги у всего мира

Самый большой госдолг у США. Власти должны и своим гражданам, и другим странам больше $27 трлн Фото: Shutterstock

Парадоксальная ситуация. Чем богаче страна, тем больше она занимает денег у других. Среди кредиторов – подчас беднейшие страны или те, кого принято относить к развивающимся. Что это такое: скрытый налог, принуждение к долгу или бонус за многолетнюю репутацию? Давайте разбираться.

У кого в мире самый большой долг?

Видов долга бывает много. Считают и корпоративный внешний долг (всех компаний, прописанных в стране и занявших деньги за рубежом), и только государственный. Здесь мы разберем только второй вариант, потому что в большинстве стран власти не отвечают по долгам частных компаний. По этому показателю самый большой госдолг – у США. Власти должны и своим гражданам, и другим странам больше $27 трлн. При этом корректнее сравнивать не общий размер долга, а его долю в сравнении с размером экономики. И здесь безусловный лидер - Япония (подробнее – см. таблицу).

Почему так корректнее сравнивать?

Потому что относительные величины более показательны. К примеру, экономика США заведомо больше экономики какого-нибудь Пакистана. Вот бытовая аналогия. Одно дело, когда кредит в миллион рублей берет человек с зарплатой в 100 тысяч в месяц. И совсем другое, когда такое бремя взваливает на себя человек в окладом в 30 тысяч. При этом если второй берет в долг лишь 300 тысяч, тогда относительный долг у них будет равным.

Зачем богатые страны занимают деньги у других? У них же их и так должно быть полно. Неужели они не могут жить на свои?

Некоторые так и делают. К примеру, в скандинавских странах уровень долга небольшой. При этом тот или иной кредит есть у всех. Точно так же, как у многих граждан есть одновременно и вклад в банке, и ипотека. Тем более что кредит – это финансовый рычаг. Чтобы развиваться, нужно инвестировать. Заемные деньги можно вкладывать в собственную экономику, то есть бежать быстрее за счет чужих средств. Другое дело, что эти деньги нужно тратить осознанно. Если проводить аналогию с потребительскими кредитами: покупать на заемные средства то, что принесет доход в будущем, а не тратить их на развлечения. В этом, например, большое отличие Германии от Греции.

Но ведь долг рано или поздно придется отдавать?

Все верно. Но если экономика растет быстрее, чем долг, тогда все в порядке. К примеру, если вы занимаете под 1% годовых, а ВВП (валовый внутренний продукт – показатель, отражающий размер экономики страны) увеличивается на 2% в год, значит вы сделали правильный выбор. Долг будет расти, но его доля в ВВП – снижаться. Тем более что развитые страны могут занимать деньги под очень низкие ставки – близкие к нулевым. В этом случае долги будут дешевыми и можно взять больше.

Простой пример. Допустим, у вас ипотека под 10% годовых. Вы взяли два миллиона рублей на 10 лет. Ежемесячный платеж составит 26 400 рублей. Если у вас двое детей, то можете взять ипотеку под 5% годовых. И при той же сумме ежемесячного платежа банк сможет выдать вам больше – 2,5 миллиона. А если под 1% годовых – 3 миллиона. То есть, чем ниже ставка, тем больше вы можете взять в долг. Хотя предел этому тоже есть, потому что помимо процентов вы все равно платите тело кредита. Но и его можно сильно уменьшить, если увеличить срок. К примеру, у некоторых стран есть 100-летние облигации. И их покупают.

Есть даже отрицательные ставки. Зачем инвесторы покупают их? Их вынуждают?

Как ни странно, здесь тоже есть своя логика. Представьте ситуацию. Вы богатый человек, у которого в заначке лежит несколько миллионов долларов. Хранить их дома под подушкой опасно, вкладывать в акции или реальный бизнес сейчас – еще бОльший риск, в небольшом банке готовы дать лишь 0,5% в год (но застраховано государством будет только мизерная доля от капитала), а в крупном банке принимают деньги под «минус 1%». Каким будет ваш выбор?

Скорее всего, вы разместите деньги понемногу в разных местах. Но существенную часть точно положите в крупный и надежный банк с безупречной репутацией. То есть пожертвуете 1% в год, чтобы точно сохранить 99% от вклада. А теперь представьте себя на месте какого-нибудь государства. С десятками и даже сотнями миллиардов долларов в заначке. Вы скорее всего предпочтете надежные ценные бумаги богатых и стабильных государств. Тем более что вложения под отрицательный процент могут в будущем тоже принести прибыль.

- Такие облигации покупают даже спекулянты. В мире находится достаточно инвесторов, которые верят, что доходность бумаг с отрицательными ставками будет падать и дальше. А значит облигации, купленные под минус 1%, можно будет перепродать с прибылью, - объясняет известный финансист Андрей Мовчан.

Зачем занимать у других, если можно просто напечатать деньги?

Последнее в большинстве случаев ведет к инфляции. Если просто запустить печатный станок, может произойти дисбаланс. Например, как это случилось у нас в начале 90-х, а потом - в Зимбабве, и год назад - в Венесуэле. Последствия гиперинфляции в большинстве случаев ужасающие. Потом искоренить рост цен очень сложно. Россия не может справиться с последствиями этого явления уже 25 лет. Хотя и очень близка к этому.

Но ведь США сейчас так и делают. Просто печатают доллары для помощи экономике…

В 2008 году и сейчас, во время пандемии, США действительно начали так называемое «количественное смягчение». Это означает, что они стали меньше внимания уделять объему денежной массы. То есть стали увеличивать количество долларов в экономике. Но делают они это осознанно. Номинально Федрезерв дает в долг американскому правительству, но фактически деньги просто вливают в экономику. Когда ситуация в экономике успокоится, правительство планирует выкупать эти облигации обратно.

В этом случае США борются с другой, более страшной болезнью – дефляцией (то есть снижением цен). А это будет похуже гиперинфляции. Достаточно вспомнить Великую Депрессию 30-х годов прошлого века. Но тут тоже важен баланс. К примеру, с 80-х годов прошлого века госдолг США стал расти быстрее, чем ВВП. А сейчас этот процесс еще сильнее ускорился и грозит стать неконтролируемым. Спасает Америку только тот факт, что доллар является мировой резервной валютой. То есть на него есть спрос не только в США, но и в других странах мира. Когда этого статуса доллар лишится (а число операций с использованием «американца» с каждым годом снижается), тогда могут возникнуть проблемы.

Если все так просто, почему мы не занимаем как американцы и не развиваем свою экономику?

Российская экономика пока не дотягивает до уровня развитых стран. У нас слишком большая зависимость от сырьевых доходов. А ситуация на этих рынках непредсказуемая. Есть большой риск, что поступления в бюджет от экспортных поставок сократятся и это отразится на нашей платежеспособности. Поэтому, в отличие от США и развитых европейских стран, зарубежные инвесторы Россию не особо жалуют. Точнее они готовы покупать наши гособлигации, но лишь по более высоким ставкам (4 – 5% годовых в долларах), которые компенсируют возможный риск.

При этом низкий госдолг не говорит о том, что у страны все в порядке. В большинстве случаев наоборот. Это значит, что никто не хочет ей занимать деньги. К примеру, у Афганистана самый низкий госдолг в мире – 7% от ВВП. Но попробуйте найти смельчака (или смелое правительство), который решится вложить свои сбережения под гарантии талибов. Иными словами, чтобы жить за счет чужих денег, нужно сначала заслужить репутацию сильной и стабильной экономики. У России это пока слабо получается.

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