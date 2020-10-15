«Назвали Аллой»: В семье Пугачевой родился ещё один ребёнок

Алла Борисовна в пятый раз стала бабушкой Фото: Евгения ГУСЕВА

В прошлом году племянник Аллы Пугачёвой Влад женился на симпатичной девушке Гузель, бухгалтере из Казани. Пара расписалась в Перовском загсе.

Как выяснилось, 3 августа у супругов родилась дочь.

- Сына я назвал в честь своего покойного отца. А дочери мы с женой дали имя Аллы. Таким образом снова соединили папу и Аллу,-объяснил kp.ru Влад Пугачев.

Влад признаётся, что с Гузель он наконец обрёл счастливую семью. Фото: Личный архив героя публикации

Напомним: сын Влада сейчас растёт под опекой Аллы Борисовны. Пять лет назад Пугачева оформила опекунство над внуком своего покойного брата Евгения.

Произошло это из-за того, что у Влада и его бывшей жены Виктории на тот момент были серьёзные проблемы со здоровьем, вызванные многолетней зависимостью от запрещённых веществ. После встречи со своей нынешней женой Гузель Влад Пугачев забыл о дурных привычках, посвящает все своё время жене и их маленькой дочке.

Влад признаётся, что с Гузель он наконец обрёл счастливую семью.