Продовольственные рекорды-2020: Россия теперь продает за рубеж столько же еды, сколько закупает

На сегодня в 88 стран мы продаем больше сельхозпродукции, чем оттуда завозим Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

За девять месяцев 2020 года экспорт аграрной продукции из России вырос почти на 14%. И теперь почти сравнялся по объему в долларах с нашим импортом еды. Продали сельхозпродукции мы почти на 20 млрд долларов (в прошлом году - 17,4 млрд долларов за те же месяцы), закупили — на 20,3 млрд (в прошлом году — 20,6 млрд). Об этом «КП» рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

-За девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом сельскохозяйственная отрасль совершила настоящий прорыв. Наш экспорт сократил разрыв с импортом почти в 10 раз, - сообщила журналистам вице-премьер.

На сегодня в 88 стран мы продаем больше сельхозпродукции, чем оттуда завозим. В 20 стран Россия продовольствие только продает.

Главные наши покупатели — Китай и Турция (см. «Топ-5 главных импортеров российского продовольствия»). Экспорт в Китай за эти январь-сентябрь вырос почти на четверть (на 24,1%) в сравнении с тем же периодом прошлого года — до 2,8 млрд долларов. Импорт же продовольствия оттуда сократился на 13,3% до 1,05 млрд долларов.

Главные продукты нашего экспорта в Китай - подсолнечное масло и мясо птицы. А из Китая мы преимущественно везем свежие луковичные (лук, чеснок), консервированные томаты, морковь, репу, столовую свеклу. Это список заставляет задуматься о том, что у нашей страны и правда большой потенциал по сокращению объемов импорта. Уж репу-то и свеклу и в России можно вырастить.

Топ-5 главных импортеров российского продовольствия

(объемы закупок за 9 месяцев 2020 г.)

1. Китай $2,8 млрд

2. Турция $2,2 млрд

3. Республика Корея $1,14 млрд

4. Казахстан $1,14 млрд

5. Египет $1,11 млрд