«Непредвиденные расходы из-за коронавируса»: треть заемщиков впервые пришли за микрокредитами в пандемию

Сочи. Офис микрофинансовой организации на одной из улиц города. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Около трети опрошенных клиентов микрофинансовых организаций (29%) признались, что впервые обратились туда в первую волну пандемии — марте-июне этого года. Еще 20% стали это делать чаще, чем раньше. Такие данные приводятся в исследовании группы QIWI. Опрашивались россияне, пользовавшиеся услугами МФО в последние 12 месяцев.

Подавляющее большинство (90%) занимали до 20 тысяч рублей. Более чем половине (52%) эти деньги были нужны на покупку товаров первой необходимости.

Большинство (70%) признали, что из-за коронавируса и введенных в связи с ним ограничений у них упали доходы. Причины в основном такие — потеря работы (31%), неоплачиваемый отпуск (18%) и непредвиденные расходы в связи с болезнью (16%).

Походы в МФО в связи с этими сложностями для многих стали регулярными. Большинству опрошенных (43%) в марте-июне пришлось взять в МФО 1-3 займа, 21% – 4-5 займов, 31% – 6 и больше займов. При этом почти 60% заемщиков логично сообщили, что в пандемию гасить долги стало сложнее. Тем не менее большинство (79%) из тех, кто набрал займов во время самоизоляции, к сентябрю по ним уже полностью или частично расплатились.

Аналитики QIWI опросили также и другую сторону — сами микрофинансовые организации. Многие из них во время пандемии ужесточили требования к заемщикам — выросло число отказов. Тем не менее все МФО отметили рост просроченных платежей во время самоизоляции.

На что россияне брали микрозаймы в пандемию (можно было дать несколько вариантов ответа):

покупка товаров первой необходимости — 52%

перекредитование и погашение других кредитов - 30%

лечение -17%

оплата ЖКХ -15%

покупка одежды и обуви — 11%

(По данным QIWI)