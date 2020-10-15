НАТО готовит Германию к ядерной войне

Истребитель Люфтваффе бундесвера на авиабазе Нёрвених в Германии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Частенько привирающее и шокирующее читателей лживыми сенсациями немецкое издание Bild на сей раз вроде говорит правду, которую подтверждают «серьезные» СМИ. А суть щекочущего нервы обывателей сообщения состоит вот в чем.

ВВС Германии и их партнеры по НАТО проводят тайные учения под названием «Стойкий полдень» для отработки маневров на случай ядерной войны.

Учения проходят на авиабазе Нёрвених (Северный Рейн-Вестфалия).

Эта местность, по информации издания, является альтернативным местом для хранения американских водородных бомб типа B61, которые находятся в Бюхеле, Рейнланд-Пфальц. Также сообщается, что параллельно в Бюхеле проходят учения «Устойчивая гвардия». Военно-воздушные силы тренируются защищать авиабазу от нападения с помощью систем ПВО Patriot.

Отмечается, что в учениях задействованы голландские, бельгийские и итальянские истребители. Военные эксперты утверждают, что на учениях «Стойкий полдень» отрабатывают в том числе безопасную транспортировку американского ядерного оружия из подземных хранилищ на самолет и его установку. Издание подчеркнуло, что тренировочные испытания проходят без снарядов.

Страны НАТО, по мнению авторов статьи в Bild, обеспокоены возросшей за последние 30 лет угрозой ядерной войны. Опасность существует из-за выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также на фоне сомнений в продлении СНВ-3.

«Бесполезной мышиной возней» назвал эти учения в разговоре со мной военный эксперт, доктор технических наук Андрей Бесчастных. И добавил:

- Как только США запустят ракеты в направлении России, эти натовцы в Германии не успеют вытащить бомбы из хранилищ, как к ним прилетит наш «Циркон». А с ним не сможет справиться ни американская ПРО в Европе, ни тем более - системы ПВО Patriot. Они не способны засечь и сбить нашу «сумасшедшую» гиперзвуковую ракету, летящую к цели со скоростью 8 и более МАХов. Тем более, что эти хранилища американских бомб в Германии давно находятся под прицелом российских «ракетных средств» и в случае войны НАТО с Россией подлежат уничтожению в первую очередь.