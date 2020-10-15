Домработница украла у актрисы Ольги Тумайкиной украшений почти на 800 000 рублей

Актриса Ольга Тумайкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В полицию обратилась 48-летняя актриса театра и кино Ольга Тумайкина. Женщина сообщила оперативникам, что на протяжении года ее обворовывала домработница, которую Ольга нашла по объявлению в интернете. Летом прошлого года артистка решила нанять помощницу по дому, которая бы приезжала в принадлежащий Ольге таунхаус в поселении Краснопахорское и раз в неделю делала там уборку. Выбор пал на 44-летнюю уроженку Украины Светлану К.*, которую актриса нашла на одном из сайтов по подбору персонала. После личной встречи и краткого собеседования женщины обсудили все детали и решили сотрудничать. Какой-либо письменный договор заключать не стали, обойдясь устной договоренностью. С тех пора каждую неделю Светлана приезжала в таунхаус Ольги и наводила порядок.

Со временем актриса стала замечать, что из дома пропадают ювелирные украшения, дорогие вещи и подарки, но списывала это на свою рассеянность и полагала, что могла забыть что-то на работе, а какие-то вещи спрятать в другое место. Из-за занятости на съемках Ольга откладывала поиски своих вещей, обращаться в полицию тоже не спешила, понимая, что домработница всегда на связи и в любой момент ответит, если действительно что-то стащила.

В конце сентября домработница внезапно сообщила Ольге, что уезжает домой, на Украину и выключила свой телефон. Тогда актриса решила всерьез проверить все свои вещи и обнаружила, что ее обокрали на крупную сумму.

"Подозреваемая в краже 44-летняя домработница Светлана К.* смогла вынести из таунхауса актрисы золотые кольца и серьги с изумрудами и бриллиантами, золотые кольца и перстень с сапфирами и бриллиантами, золотой браслет с бриллиантами, несколько комплектов золотых сережек с бриллиантами, большой золотой перстень в оправе из бриллиантов, а также наручные часы с дарственной надписью от руководителя Следственного Комитета РФ. Общий ущерб от действий воровки составил 780 000 рублей." - рассказал KP.ru источник в правоохранительных органах

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего, а также разыскивают нечистую на руку домработницу, которая вместе с мусором выносила из дома дорогие ювелирные изделия.

СПРАВКА "КП"

Ольга Тумайкина — российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в таких фильмах как "Елки", "Мамы", "Выкрутасы" и других. Исполняла роли в сериалах "Ментовские войны", "Журов", "В созвездии стрельца". Ольга работает актрисой в Государственном академическом театре им. Вахтангова