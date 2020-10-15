Мантуров пожаловался Мишустину на нехватку шпинделей: правительство одобрило стратегию развития станкопромышленности на 15 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства РФ в режиме видеоконференции 15 октября. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В 90-е годы позиции отечественного станкостроения были потеряны. Сейчас их шаг за шагом нужно восстановить. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, где рассматривалась стратегия развития станкопромышленности на 15 лет.

- Я девять лет провел в станкоинструментальном институте (Станкин, - Ред.) и помню профессоров, которые были столпами советского машиностроения, - рассказал Мишустин.

Премьер отметил, что без станкопромышленности невозможно говорить о технологической независимости страны и тем более о конкурентоспособности на внешних рынках.

- Стратегия, которую мы сегодня рассмотрим, позволит обеспечить долгосрочный рост со средним темпом около 6% год, повысить уровень локализации и обеспечить расширение экспорта и доли на внутреннем рынке, - сообщил Мишустин.

По его словам, за последние пять лет правительство направило на развитие станкоинструментальных предприятий свыше 7 миллиарда рублей, благодаря чему объем производства вырос в полтора раза.

С августа этого года кабмин запустил механизм субсидирования станкопроизводителей, чтобы загрузить предприятия и сохранить занятость.

- Вклад станкостроения в наш ВВП все еще ниже аналогичного показателя основных стран - лидеров отрасли, а это Китай, Япония, Германия. Поэтому необходимо активнее развивать российское станкостроение, - отметил Мишустин, одобрив концепцию развития отрасли.

А глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что России катастрофически не хватает шпинделей.

- Мы по-прежнему испытываем сильное давление импорта. Особенно в части комплектующих. По самым критическим позициям, таким как шпиндель, система ЧПУ (числовое программное управление, - Ред.), шарико-винтовые пары — зависимость составляет от 80 до 95 процентов, - пожаловался министр.