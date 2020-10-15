Дочь раскрыла правду об онкологии звезды фильма "Афоня" Евгении Симоновой

Врачи диагностировали у звезды экрана онкологию Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгения Симонова прославилась на всю страну в 17 лет после выхода на экраны в 1974 году фильма "В бой идут одни старики". Потом были съемки в знаменитой картине "Афоня" и музыкальной сказке "Обыкновенное чудо". А несколько лет назад случилась беда. Врачи диагностировали у звезды экрана онкологию.

Евгения Симонова более десяти лет борется с раком легких. Год назад появились слухи, что в Германии актрисе провели сложную операцию - удалили легкое. Но 65-летняя актриса не унывает. Народная артистка России продолжает работать в театре и кино. Правда, редко выезжает на гастроли и съемки за пределы Москвы. Врачи запретили чрезмерные нагрузки.

Супругу во всем поддерживает режиссер режиссер Андрей Эшпай и дочери. Старшая - Зоя Кайдановская сделала признание. Она рассказала всю правду об онкологии знаменитой мамы Борису Корчевникову.

"Очень многие нам звонили, маме, говорили страшным голосом: «Женя, хотя бы брось курить!». А она вообще не курит! Мама - очень позитивный человек. И, увидев статьи про смертельное заболевание, просто хохочет", - сообщила девушка в эфире программы "Судьба человека" на канале "Россия".

Зоя родилась в браке Симоновой с актером и режисером Александром Кайдановским. Она пошла по пути родителей, закончила ГИТИС и в настоящее время служит там же, где и ее мама - в Театре имени Маяковского. У нее двое детей - сын Алексей и дочь Варвара, которых знаменитая бабушка просто обожает.

Когда Евгения Павловна вышла замуж за режиссера Андрея Эшпая, то в этом браке на свет появилась Мария. Она унаследовала гены своего знаменитого деда - композитора Андрея Эшпая. Окончила Московскую консерваторию и стала известной пианисткой. В детстве девочка снялась в нескольких картинах вместе со своими родителями.

У Симоновой есть и третья, приемная дочь Даша Коршакова. Более 30 лет назад артистка стала опекуном девочки. Ее мама - звезда фильма "Калина красная" Людмила Коршакова умерла в 42 года. "Дело в том, что когда умерла Люда, она должна была получить комнату. Она жила в общежитии и там умерла. Нужно было эту комнату пробить ей без Люды. Тогда мы действительно решили, что я буду официальным опекуном", - делилась Евгения Павловна.

И, хотя Дашу забрали бабушка с дедушкой и увезли в Тулу, актриса помогала ребенку. "Я что-то делала, но делала меньше, чем, наверное, должна была. Хотя у нас всегда были очень нежные отношения с Дашей, ее бабушкой и дедушкой, сестрой", - поведала актриса.

В свою очередь, Дарья не раз говорила: "Я очень люблю тетю Женю. Она моя вторая мама". Она поведала, что ее приемная мама ничего для нее не жалела. Привозила ей вещи - такие же, как и родной дочке Зое. Она призналась, что будет всегда признательна своей второй маме.