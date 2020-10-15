Что происходит в Нагорном Карабахе, свежие новости на 15 октября 2020 года: обстановка на границе Армении и Азербайджана

Житель города Мартуни, Нагорный Карабах, курит на фоне обломков разрушенного от обстрела дома. Фото: REUTERS

БАКУ ОТРИЦАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЕМНИКОВ

"Я направил открытый месседж правительству и народу Армении, что они должны прекратить совершать попытки возвращения освобожденных территорий. Это лишь приведет к новым жертвам и кровопролитию", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев и подчеркнул в интервью французскому телеканалу, что ни одна страна не представила доказательств использования Баку наемников в Карабахе.

"У нас нет наемников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу. Кроме того, мы не нуждаемся в этом. У нас армия, состоящая из более чем 100 тысяч бойцов", - заявил он.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: REUTERS

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Турция обеспечивает подкрепление Азербайджану во время его боевых действий в Нагорном Карабахе.

В Минобороны Азербайджана заявили, что в зоне конфликта в Нагорном Карабахе идут активные бои в районах северной и юго-западной дорог.

ТЕЛА СОБИРАТЬ НЕКОМУ

"Никогда еще руководство азербайджанской армии не проявляло такого неуважения в отношении к собственным жертвам и трупам. Их оставили в полях, оврагах и болотах", - заявил в сети представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян и опубликовал кадры уничтожения артиллерийским огнем подразделения азербайджанских военных.

Вся территория Нагорного Карабаха была объявлена зоной боевых действий, на которой был введен "комендантский час", передвижение разрешено только по пропускам, которые подписаны комендантами непризнанной Республики.

"На основании положения военного положения подписан указ о введении определенных ограничений на право свободного передвижения по территории Республики Арцах, а также о определении особого режима выезда граждан Республики Арцах из упомянутая территория. Для реализации мер, предусмотренных этим указом, обеспечения применения временных ограничений на права и свободы, для комплексного управления силами и ресурсами создан Комендантский кабинет во главе с Директором ГЧС Кареном Саргсяном Служба Республики Арцах, - заявил президент непризнанной Республики Нагорный Карабах Араик Арутюнян.

РЕАКЦИЯ ВОКРУГ КОНФЛИКТА

Турция не пропустила через свой воздушный коридор на территорию Армении самолет США с гуманитарной помощью для пострадавших мирных жителей Нагорного Карабаха. Об этом СМИ заявил уполномоченный по вопросам диаспоры аппарата премьер-министра Армении Заре Синанян. Он также отметил, что в страну уже доставлено более 100 тонн гуманитарной помощи из России, США, Франции и других стран.

- Это не только вещи и предметы первой необходимости, в зону конфликта прибыли врачи, которые уже оказывают помощь раненым, - отметил Синанян.

Армянские солдаты у больницы города Мартакерт, здание которой попало под обстрел во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Фото: REUTERS

Между тем Россия продолжает призывать стороны следовать договоренностям, которые были приняты в Москве.

"Размещение миротворцев или наблюдателей в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике возможно только с согласия Армении и Азербайджана", - четко обозначил позицию Кремля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.