"Это не будущее, а вынужденная необходимость": В Госдуме прокомментировали переход московских старшеклассников на удаленку

Старшеклассники Москвы временно перейдут на дистанционное обучение с 19 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вячеслав Никонов, глава комитета Госдумы и «по совместительству» доктор исторических наук, декан факультета государственного управления МГУ сообщил о временном переводе своих студентов на дистанционное обучение.

В беседе с обозревателем «КП» Александром Гамовым он признался, что не воспринимает эту форму образования как достойную альтернативу контактному методу, однако считает необходимым временно дистанцироваться с учениками из-за сложившихся обстоятельств: возобновившимся ростом в столице числа заражений коронавирусом.

Напомним, что старшеклассники Москвы (6-11 класс) временно перейдут на дистанционку с 19 октября.

- Как только нам удастся справиться с пандемией, все вернутся за парты. Потому что ничто не заменит прямого контакта учителя и ученика. – считает ученый. – Я очень скучаю по своим студентам. Но здоровье обучающихся прежде всего. Поэтому дистанционное обучение - это не будущее, это вынужденная необходимость, которая сейчас нам помогает не останавливать учебный процесс в очень сложной эпидемиологической ситуации.

- Какие могут быть приемы, чтобы и учащимся, и преподавателям не отстать от учебного процесса?

- На самом деле, какого-то формального отставания от учебного процесса нет, потому что занятия проводятся в соответствии с программой, но, повторяю, ничто не заменит живого общения глаза в глаза, чувства аудитории, диалога со слушателями. И учиться, и учить дистанционно гораздо сложнее, чем при личном контакте в классе. Сейчас многие насмешливо хмыкнули: ну, да, «тяжело», мол, - никуда не надо ходить, а денежки идут…

Но на самом деле, действительно, работать онлайн тяжелее. Эмоционально напряженнее, и аудиторию держать гораздо труднее. Когда ты в лекционном зале, ты людей чувствуешь, работаешь с каждым. А здесь этого нет…

Председатель комитета Госдумы РФ по образованию и науке Вячеслав Никонов. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Может быть, помогают звонки, переписка, контакты с родителями?

- Родители проявляют беспокойство по поводу детей, по поводу качества образования и т.д. Я думаю, что, как и во всем обществе, в среде родителей есть самые разные мнения о том, как действовать в этой ситуации, но я склонен действовать в соответствии с теми рекомендациями, которые дает Роспотребнадзор, отвечающий за санитарную ситуацию в стране. Это ситуация именно медицинская, эпидемиологическая и здесь надо доверять специалистам. И это я разъясняю родителям тоже.

- Успеваемость ваших студентов на «дистанционке» покачнулась?

- Ну, если говорить о качестве дипломных работ, то, скорее, нет. В принципе, качество было достаточно высокое.

А вот экзамены дистанционные… Я думаю, когда мы вернемся к нормальному честному процессу, тогда только сможем оценить объем потерь. Уверен, что потери будут, да.

Хотя, вероятно, результаты дистанционных экзаменов могут выглядеть даже лучше. Грубо говоря, ведь дистанционно легче списать или воспользоваться какими-то дополнительными пособиями. Возможности расширяются.

- Телефоны, интернет, учебник под столом, и, конечно, шпаргалки?

- Студенты во все времена остаются студентами.

- Вы сильно не караете их за это?

- Понимаете, списывание, естественно, карается. Если в аудитории кто-то списывает на экзамене, вы просто выгоняете человека из класса. Дистанционно это сделать довольно сложно.