Правда о лечении Навального: мог ли месяц его пребывания в «Шарите» действительно стоить 50 тысяч евро

Вчера оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях пост с отчётом о тратах на своё лечение в берлинской клинике «Шарите», где он находился 31 день — с 22 августа по 22 сентября. Фото: REUTERS

Вчера оппозиционер Алексей Навальный опубликовал в соцсетях пост с отчётом о тратах на своё лечение в берлинской клинике «Шарите», где он находился 31 день — с 22 августа по 22 сентября.

За это время даже некоторые сторонники Алексея интересовались — а кто оплачивал медицину и во сколько вообще всё это обошлось.

На часть вопросов он всё-таки ответил: лечение стоило в 49900 евро, счёт любезно покрыли трое его состоятельных сторонников либерального толка. Личности этих людей настолько прекрасны, что стоит сказать о них пару слов:

Сергей Алексашенко — экономист, ельцинский министр, один из архитекторов дефолта-1998. Сейчас живёт в США.

Евгений Чичваркин — бизнесмен, разбогател на торговле мобильными телефонами в конце девяностых - начале нулевых; его противники утверждали, что источник благосостояние — серые схемы, с помощью которых «мобилы» якобы завозились без уплаты таможенных пошлин. Сейчас живёт в Лондоне.

Роман Иванов — сотрудник «Яндекса», программист-фрик, красящий свою длинную бороду в красно-фиолетово-синий цвет.

Сверх того, по словам Навального, ещё 79 тысяч евро на оплату частного самолёта, доставившего Навального из Омска в Берлин, выделил Борис Зимин (бизнесмен-филантроп, чей благотворительный фонд в 2015 году признан иноагентом и ликвидирован).

Но эти объяснения лишь усилили недоумение. Особенно касаемо цены пребывания Навального в «Шарите». Опрошенные «Комсомолкой» жители ФРГ говорят, что цифры выглядят правдоподобно — но всё-таки, по их субъективному опыту, очень уж дёшево. Можно сказать, по низшей планке. Столько может стоить просто месячное пребывание в больнице — без лекарств, сложных процедур, физиотерапии, которую, насколько можно судить по отрывочным публикациям, Навальный проходит до сих пор, даже после выписки.

Так какой может быть реальная смета на лечение такого уровня? Клиника «Шарите» по понятным причинам с российскими журналистами не общается. Никаких данных о Навальном, кроме скупых пресс-релизов «болел-выписался», от неё тоже не поступает — это, мол, медицинская тайна, не имеем права разглашать личную информацию.

Наконец, при попытке позвонить в «Шарите», представиться потенциальным пациентом и поинтересоваться стоимостью услуг — они отвечают: «Присылайте свою медкарту и больничное дело, мы составим индивидуальный план лечения, рассчитаем стоимость и сообщим её вам через некоторое время». Такой уж порядок. И никаких публичных прайс-листов на сайте «Шарите» (и большинства других солидных немецких клиник) тоже нет.

Так что попробуем приблизительно подсчитать сами.

Вызов скорой (которая доставила Навального из берлинского аэропорта в клинику) — 900 евро.

Пребывание в палате — 500 евро в сутки в течение 31 дня — 15500 евро.

Интенсивная реанимационная терапия — 4000 евро в сутки в течение 24 дней — 96000 евро. (Эта цифра — 24 дня — приводится в одном из пресс-релизов «Шарите»).

Итого получается 112400 евро. Почти вдвое больше, нежели указал Навальный.

Разумеется, наши цифры крайне приблизительны. Пребывание в палате в зависимости от класса могло стоить не 500, как мы указали, а 300 евро. А интенсивная терапия со сложными процедурами — например, подключением аппарата искусственной вентиляции лёгких, — могла тянуть не на 4000 евро по нашей версии, а на 5000 и выше.

Наконец, в нашу импровизированную смету не включены мелкие расходы, скажем, услуги профессионального переводчика, владеющего медицинской терминологией. Без него проводить медосмотр Навального, когда он придёт в себя, было бы просто бессмысленно, ведь врач должен получить максимально полные и корректные ответы о самочувствии пациента. Стоит такой переводчик 30-50 евро в час.

Обо всём этом, наверно, не стоило бы и говорить, если бы Навальный просто опубликовал распечатки с детализацией счетов из «Шарите». Вряд ли там содержится секретная информация, которой нельзя поделиться. А тут — политик, требующий от наших чиновников полной прозрачности, сам не до конца следует им же заявленным правилам. Оттого и вопросы. На которые хотелось бы получить ответ.