«Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете»: Студия «Союзмультфильм» опровергла новости о том, что Дима Билан споет песенку Крокодила Гены

К новому полнометражному фильму о Чебурашке артист не имеет отношения Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Союзмультфильм» продолжает засыпать инфоповодами. Не успели люди усвоить информацию о том, что Зайца в новых сериях «Ну, погоди!» озвучит Дмитрий Хрусталев, а Волка — Гарик Харламов, как появились новости про полнометражный фильм о Чебурашке. Снимать проект «Союзмультфильм» будет вместе с каналом «Россия 1» и студией Yellow, Black&White.

Приблизительный бюджет картины — 600 миллионов рублей.

На этом фоне Дима Билан взбудоражил сеть неожиданным снимком с Крокодилом Геной в одной из музыкальных студий. Подписчики артиста решили, что именно он или озвучит, или споет знаменитую песенку Крокодила Гены про день рождения в новом фильме.

Триумфатор «Евровидения» пояснил, что песенку записал для спецпроекта «Союзмультфильма» и одной российской радиостанции. Однако это не помешало ошибочной версии про озвучку фильма «Чебурашка» разлететься по СМИ.

В итоге «Союзмультфильм» вынужден был опровергать ложную информацию. Нет, Дима не будет петь в фильме про Чебурашку песню Шаинского и Тимофеевского. Он выступит в другом месте.

- Участие в фильме Билану приписали СМИ, - подчеркнула пресс-секретарь студии Марина Малыгина. - На самом деле певец участвует в онлайн-концерте, где будут исполнены композиции из популярных мультфильмов.

Работа над полнометражной картиной про сказочного тропического зверька начнется в 2021 году. Фильм включит большой объем компьютерной графики.