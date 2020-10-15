Что можно сделать с обычным мусором – опыт российских регионов

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Наша страна переходит на раздельный сбор отходов, развиваются переработка вторсырья и технологии безвредной утилизации остального мусора. Лидирует в этом процессе Москва, но и многим регионам есть чем гордиться.

Ключевым моментом для решения мусорной проблемы, как показывает общемировая практика, является раздельный сбор, сортировка и вторичная переработка отходов. Развитие раздельного сбора отходов и их дальнейшей переработки сегодня является основным слагаемым эффективной экологической политики любого государства.

Как показало недавнее исследование Общероссийского Народного Фронта, лучше всего с раздельным сбором сегодня обстоят дела в Москве и Подмосковье по данным исследования, жители Москвы могут выбросить отсортированный дома мусор в раздельные контейнеры для вторсырья и смешанных отходов на 89% всех городских мусорных площадок. В Подмосковье число таких площадок составляет 69%. На третьем месте Ярославская область с 64% оборудованных площадок, а замыкают пятерку лучших в этом отношении регионов Татарстан (56%) и Севастополь (48%).

С начала года столичные власти не устают рассказывать москвичам простые правила раздельного накопления отходов. Все, что можно переработать – бумагу, картон, пластик, стекло и металл – горожане выбрасывают в контейнеры синего цвета. А для всего остального мусора предназначены серые контейнеры.

Своим путем пошла Северная столица. Как рассказал директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман, в жилых кварталах Санкт-Петербурга и Ленинградской области компания устанавливает боксы для сбора отработанных батареек и пластиковых крышек, а вырученные от переработки пластика средства перечисляются в фонды помощи детям с особенностями развития.

«Помимо контейнеров для раздельного сбора клиентский сервис застройщика регулярно устраивает эко-акции для жителей построенных кварталов, привлекая к ним волонтеров проекта «Раздельный сбор». В рамках акций жители участвуют в лекциях и мастер-классах, в ходе которых узнают, какой мусор можно сдать на переработку, где расположены пункты приема вторсырья в их квартале, и как организовать процесс сортировки в квартире», - сообщил он.

Тем временем в Иркутске пока только расставляют специальные разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора. Там решили каждый вид вторсырья собирать в свой собственный контейнер.

"Бумага" — синий цвет; "пластик" — оранжевый цвет; "стекло" — зеленый цвет; "несортируемые отходы" — серый цвет. На каждом отсеке размещена подробная информация о правилах приёма отходов и имеющихся ограничениях", - пояснила руководитель Департамента городской среды администрации Иркутска Марина Шевела.

Новые способы популяризации раздельного сбора творческая молодежь Иркутска будет искать на хакатоне «АрхиПазл». В частности, город могут украсить арт-объекты, посвященные вторсырью со встроенной функцией его раздельного сбора.

Но, наверное, самым необычным стал подход к отходам администрации Краснодара. Власти этого южного города намерены построить из вторсырья несколько жилых микрорайонов. Дома и проспекты из автомобильных шин и стеклянных бутылок появятся в будущем на территории общей площадью 750 гектаров.

Разработал концепцию необычных микрорайонов Совет по экологическому строительству в России (RuGBC). Председатель этой организации Гай Имз назвал Россию европейским лидером по применению экологического строительства и напомнил об успешном опыте возведения экообъектов для Олимпиады в Сочи.

Итак, успешное решение мусорной проблемы в России идет полным ходом. Но осознанное участие каждого жителя страны в сортировке отходов по-прежнему очень важно. Так что если вы все еще по старинке выбрасываете мусорное ведро в один контейнер – пора задуматься о будущем и присоединиться к действующим у вас в городе экологическим программам.