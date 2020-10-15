Испанцы назвали российскую драму «Ржев» лучшей за последние годы

Церемония награждения номинантов шестого фестиваля российского кино в Испании состоялась в городе Торревьехи. По итогам показов лучшим фильмом был признан исторический фильм, посвященный одному из знаковых сражений ВОВ – Ржевской битве.

Несмотря на связанные с пандемией COVID-19 ограничения, на мероприятии собрались известные кинематографисты из России и Испании. В течение 4 дней участники фестиваля посмотрели в кинозалах более десяти полнометражных и короткометражных российских фильмов. Общепризнанным лидером стала военная драма «Ржев» режиссера Игоря Копылова.

Сюжет кинокартины основан на повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». В хронометраж фильма уложены события всего одного дня, ключевого для так называемой Ржевской битвы. В далеком 1942 году именно самоотверженность бойцов, до последнего удерживавших позицию на подступах к селу Овсянниково, сыграла немаловажную роль в Великой отечественной войне. «Эта битва – больная, святая тема для меня», – характеризует свое отношение к событиям Игорь Копылов. «Мы старались сделать предельно честный, правдивый фильм о войне», – дополняет продюсер Инесса Юрченко.

По некоторой информации, инициатором съемок стал известный российский предприниматель Евгений Пригожин. Таким творческим способом он решил увековечить память о деде, который принимал участие в ржевских военных действиях, а также напомнить современной молодежи о настоящих русских героях.

Россияне смогли оценить фильм в декабре 2019 года, его показы приурочили к 75-летию Победы. Киноманы и критики отметили такие его достоинства, как яркие спецэффекты, работу гримеров и костюмеров при воссоздании атмосферы эпохи, актерскую игру и глубокий психологизм. Кроме того «Ржев» смогли увидеть зрители других стран. Например, драму тепло приняли китайские любители кино, билеты на ее показы на Шанхайском международном фестивале были раскуплены задолго до сеансов.

Кроме «Ржева» награды фестиваля получили и другие участники. Так фильм Михаила Морскова «Волшебник» отметили за лучший сценарий. За лучшую актерскую игру наградили Ленна Кудрявицкого (фильм «Кадиш») и Александру Бортич (кинокартина «Проводник»). Режиссер Константин Лопушанский получил награду за работу над фильмом «Сквозь чёрное стекло».