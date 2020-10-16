Большой стране - Большой этнографический диктант

Так в каком языке 66 букв? Фото: Сергей КИСЕЛЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

Нынешний год внес много коррективов в нашу жизнь. В том числе изменил традиции Большого этнографического диктанта. В этом году пройти его можно в основном по интернету, хотя и сложившиеся площадки во многих точках его проведения сохранились.

Задания опубликуют в 0.01 час по московскому времени 3 ноября 2020 года на официальном сайте Большого этнографического диктанта. Зато отвечать на его вопросы можно с 3 по 8 ноября.

Пятый диктант приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и к Дню народного единства.

Диктант - культурно-просветительское мероприятие, позволяющее оценить уровень знаний о народах России. По словам руководителя ФАДН России Игоря Баринова, «тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции предков, узнавать больше о тех, кто живет рядом».

СПРАВКА «КП»

Акция проводится в пятый раз. В прошлом году в ней участвовали 454 тысячи человек на 5800 площадках в 85 субъектах Федерации и 42 зарубежных странах на всех пяти континентах. Самому младшему участнику было 6 лет, самому старшему - 95.

Организаторы диктанта - Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству.

ПРОВЕРЬТЕ ЗНАНИЯ

На сколько из десяти вопросов из этнодиктантов прошлых лет вы сумеете ответить?

1. «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле…» - какой документ начинается этими словами?

А. Декларация о государственном суверенитете РСФСР.

Б. Конституция Российской Федерации.

В. Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Г. Федеральный закон «О национально-культурной автономии».

2. Россия является федеративным государством и состоит из 85 равноправных субъектов. Расставьте эти цифры и числа в своих строчках: 1, 3, 46, 9, 4, 22.

1) Автономный округ =

2) Автономная область =

3) Край =

4) Область =

5) Республика =

6) Город федерального значения =

3. Русский географ, ботаник, статистик, экономист, государственный и общественный деятель, первый исследователь Тянь-Шаня, организатор Первой всеобщей переписи населения Российской империи 1897 года. Кто он?

1) Владимир Арсеньев (1872 - 1930).

2) Пётр Козлов (1863 - 1935).

3) Николай Пржевальский (1839 - 1888).

4) Петр Семенов (1827 - 1914).

4. В одной из республик России говорят более чем на 30 языках. В какой?

1) Республика Алтай.

2) Республика Башкортостан.

3) Республика Дагестан.

4) Кабардино-Балкарская Республика.

5. Какой из перечисленных языков - рекордсмен России по количеству букв (66)?

1) Татарский.

2) Адыгейский.

3) Ительменский.

4) Нивхский.

6. Котляры, ловари, сэрвы, влахи, крымы - каким группам населения России принадлежат эти названия?

1) Грекам.

2) Караимам.

3) Татарам.

4) Цыганам.

7. На Руси до XVIII века она была основой питания, но затем ее заменил картофель. Ее приготовляли в традиционной русской печи в собственном соку, а благодаря лекарственным свойствам применяли и в лечении. Что это за овощ?

1) Репа.

2) Свекла.

3) Брюква.

8. Из какого языка заимствовано слово «шаман»?

1) Алтайского.

2) Бурятского.

3) Мансийского.

4) Эвенкийского.

9. Сушено-вяленое мясо рыб, один из основных традиционных продуктов народов Дальнего Востока, называется:

1) Балык.

2) Строганина.

3) Тала.

4) Юкола.

10. Что такое «пель-нянь» или по-удмуртски «хлебное ушко»?

А. Плетень.

Б. Плов.

В. Пельмень.

Г. Древние деньги населения Урала.

ОТВЕТЫ

1. Конституция Российской Федерации.

2. 1)=4; 2)=1; 3)=9; 4)=46; 5)=22; 6)=3.

3. Семёнов-Тян-Шанский.

4. Дагестан.

5. Адыгейский.

6. Цыганам.

7. Репа.

8. Эвенкийского.

9. Юкола.

10. Пельмень.

На вопросы большого этнографического диктанта можно будет ответить офлайн и на сайте miretno.ru.

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