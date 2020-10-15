Локомотив - Уфа 17 октября 2020: прогноз на матч 11 тура чемпионата РПЛ

"Локо" примет дома "Уфу". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на стадионе "РЖД Арена" днем 17 октября будет сыгран первый в октябре матч для московского "Локомотива". Команда Марко Николича, у которой в атаке теперь будет играть знакомый многим в России форвард Зе Луиш, будет принимать "Уфу". Клуб из Башкирии сменил тренера и теперь командой будет рулить работавший в свое время в "Локомотиве" Рашид Рахимов. Поединок будет довольно интересным.

Согласно предварительным раскладам букмекеров, именно "Локомотив" является фаворитом встречи. У "Локо" - в 4 раза больше шансов на победу в данном поединке. Но первая игра для уфимцев под началом нового тренера - это тест на то, как команда эмоционально готова к работе с новым тренером.

Рахимов больше года нигде не работал, покинув пост главного тренера "Ахмата" 30 сентября 2019 года. И 11 октября 2020 года возглавив "Уфу". Так что матч в Черкизово, скорее всего, все же останется за "Локомотивом". И москвичи одержат победу, но забьют один гол. Либо же - одержат победу с разницей в один мяч.

Прогноз на матч Локомотив - Уфа 17 октября 2020: победа "Локомотива" с разницей в один гол.