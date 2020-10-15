Александра Трусова исполнила чисто новый четверной прыжок.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Фигуристка Александра Трусова собирает четверные прыжки, словно Танос камни бесконечности из Marvel. Никто не может остановить спортсменку - она просто идет к своей цели, а ее не могут нагнать. И вот, если до 15 октября 2020 года она прыгала такие "квады", как тулуп, лутц, флип, сальхов и тройной аксель, то теперь же в коллекции Трусовой появился четверной риттбергер. Видео Саша выложила у себя в личном Инстаграме.
Трусова освоила, таким образом, все доступные на данный момент элементы из категории "ультра-си". Единственное, что пока не подвластно даже мужчинам - это четверной аксель.
Новый тренер фигуристки Евгений Плющенко дал первый комментарий по поводу увиденного и случившегося. Эмоционально и достаточно кратко:
- У Саши все невозможное возможно!!!! - написал в личном Инстаграме Плющенко.
Напомним, что до весны 2020 года Александра Трусова работала в "Хрустальном" в группе у тренера Этери Тутберидзе. Но затем же приняла решение стать частью команды Евгения Плющенко. И под началом нового наставника уже одержала победу на втором этапе Кубка России.
В активе Трусовой, отметим, две победы на юниорских чемпионатах мира и дважды она была первой на этапах Гран-При. В финале серии в декабре 2019 года Саша была третьей, как и на чемпионате Европы 2020 в Граце.