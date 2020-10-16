Шесть способов законно сэкономить на ЖКХ: пошаговая инструкция

- Вот, блин, не греет!.. - Пошли в ДЭЗ скидку выцарапывать за тепло!
Фото: Shutterstock
Сезон ремонтов и перекрытий воды окончен. Начинается сезон отопления. Жаловаться друзьям и писать в соцсетях про нерадивых коммунальщиков, из-за которых в доме холодно, а воду опять порою перекрывают без объяснений, - любимое занятие многих. Между тем не все знают, что по закону при таких нарушениях вы вправе требовать перерасчет за оказанные некачественно или с перебоями услуги и - сэкономить на ЖКХ.
1. Холодная вода
Допустимый перерыв:
8 часов суммарно в течение месяца, 4 часа единовременно; при авариях - в соответствии со СНиПами (Строительные нормы и правила. - Ред.) для таких сетей.
Что можно требовать:
за каждый час сверх этой допустимой продолжительности перерыва плата снижается на 0,15%.
2. Горячая вода
Допустимый перерыв (за исключением ежегодных профилактических работ):
8 часов в течение месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.
Чего можно требовать:
за каждый час сверх допустимого перерыва плата снижается на 0,15%.
Допустимое отклонение температуры горячей воды (измеряется в точке водоразбора - это кран/смеситель) от нормативной (60 °С - 75 °С):
ночью, с 0.00 до 5.00 часов - не более чем на 5 °C;
днем, с 5.00 до 0.00 часов - не более чем на 3 °С.
Что можно требовать:
за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений - минус 0,1% платы за каждый час;
при температуре ниже 40% - оплата по тарифу за холодную воду.
3. Водоотведение (канализация)
Допустимый перерыв:
не более 8 часов в течение месяца, не более 4 часов единовременно (в том числе при аварии).
Что можно требовать: плата снижается на 0,15% за каждый час сверх этого.
4. Электричество
Допустимый перерыв: 2 часа - если есть резервный источник питания, 24 часа - при одном источнике питания.
Что можно требовать: плата снижается на 0,15% за каждый час сверх допустимого перерыва.
5. Отопление
Допустимый перерыв:
не более 24 часов суммарно в течение месяца;
не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры (см. следующий пункт);
не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;
не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.
Что можно требовать: плата снижается на 0,15% за каждый час сверх допустимого перерыва.
Допустимое отклонение температуры в квартире от нормы (+18 °C - в обычных комнатах, +20 °C - в угловых):
в ночное время (от 0.00 до 5.00 часов) - снижение не более чем на 3 °C;
в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) температура ниже нормы не допускается.
Что можно требовать: за каждый час отклонения температуры сверх допустимого плата за отопление снижается на 0,15%.
6. Вывоз мусора - твердых коммунальных отходов (ТКО)
Как должен вывозиться:
- в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток;
- в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже раза в сутки.
Допустимое нарушение сроков:
не более 72 часов суммарно в течение месяца;
не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже;
не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C.
Что можно требовать:
за каждые 24 часа сверх допустимой задержки (суммарно в течение месяца) плата снижается на 3,3%.
ВАЖНО!
А как это все измерить?
(Мы привели наиболее характерные и понятные большинству граждан примеры нарушений. Подробнее см. приложение 1 к постановлению правительства № 354 от 2011 г. - текст с изменениями и дополнениями: https://base.garant.ru/12186043/)
Факт нарушений, естественно, должен быть документально зафиксирован.
Поэтому если речь идет о перебоях с подачей воды или света, не просто звоним в аварийную службу, а просим сообщить номер, под которым там зарегистрировали ваше обращение, время и фамилию ответственного лица. На эти данные и будем потом ссылаться в жалобе в управляющую компанию.
Сложнее, если речь идет о качестве услуг - например, при включенном отоплении дома явно холоднее, чем положено. Об этом надо составить акт. Идеально - если это сделают сотрудники управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Альтернатива - позвать жилищную инспекцию.
Закон допускает и совсем запасной вариант - составить акт самим. Для этого, согласно постановлению правительства № 491, годятся любые два свидетеля в возрасте не моложе 18 лет и не проживающие с вами.
Главная сложность - правильно измерить то, что надо. Правила прописаны в постановлении правительства № 354.
Например, температуру воздуха в квартире надо измерять не абы где, а в метре от пола по центру самой большой комнаты. Все окна и двери должны быть закрыты, а ближайшая батарея - находится не ближе чем в полуметрах.
Вы не готовы вникать в такие детали? Тогда лучше зовите жилинспекцию.
Ей же следует жаловаться, если вам отказываются делать перерасчет.
В ТЕМУ
Как сэкономить на ЖКХ: 5 идей от экономистов
С 1 июля в стране опять подорожала коммуналка. В среднем по России рост цен на свет, воду, канализацию, отопление, газ должен уложиться в 4%. "Комсомолка" придумала несколько простых идей как сэкономить на ЖКХ (подробности)
«Левые» услуги и липовые платежки: как не заплатить лишнего за ЖКХ
Разбираемся с экспертами, какие счета за квартиру вы совершенно спокойно можете выбросить в мусорную корзину и кто имеет право собирать с вас деньги (подробности)