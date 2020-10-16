Шесть способов законно сэкономить на ЖКХ: пошаговая инструкция

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Сезон ремонтов и перекрытий воды окончен. Начинается сезон отопления. Жаловаться друзьям и писать в соцсетях про нерадивых коммунальщиков, из-за которых в доме холодно, а воду опять порою перекрывают без объяснений, - любимое занятие многих. Между тем не все знают, что по закону при таких нарушениях вы вправе требовать перерасчет за оказанные некачественно или с перебоями услуги и - сэкономить на ЖКХ.

1. Холодная вода

Допустимый перерыв:

8 часов суммарно в течение месяца, 4 часа единовременно; при авариях - в соответствии со СНиПами (Строительные нормы и правила. - Ред.) для таких сетей.

Что можно требовать:

за каждый час сверх этой допустимой продолжительности перерыва плата снижается на 0,15%.

2. Горячая вода

Допустимый перерыв (за исключением ежегодных профилактических работ):

8 часов в течение месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд.

Чего можно требовать:

за каждый час сверх допустимого перерыва плата снижается на 0,15%.

Допустимое отклонение температуры горячей воды (измеряется в точке водоразбора - это кран/смеситель) от нормативной (60 °С - 75 °С):

ночью, с 0.00 до 5.00 часов - не более чем на 5 °C;

днем, с 5.00 до 0.00 часов - не более чем на 3 °С.

Что можно требовать:

за каждые 3 °C отступления от допустимых отклонений - минус 0,1% платы за каждый час;

при температуре ниже 40% - оплата по тарифу за холодную воду.

3. Водоотведение (канализация)

Допустимый перерыв:

не более 8 часов в течение месяца, не более 4 часов единовременно (в том числе при аварии).

Что можно требовать: плата снижается на 0,15% за каждый час сверх этого.

4. Электричество

Допустимый перерыв: 2 часа - если есть резервный источник питания, 24 часа - при одном источнике питания.

Что можно требовать: плата снижается на 0,15% за каждый час сверх допустимого перерыва.

5. Отопление

Допустимый перерыв:

не более 24 часов суммарно в течение месяца;

не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры (см. следующий пункт);

не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C.

Что можно требовать: плата снижается на 0,15% за каждый час сверх допустимого перерыва.

Допустимое отклонение температуры в квартире от нормы (+18 °C - в обычных комнатах, +20 °C - в угловых):

в ночное время (от 0.00 до 5.00 часов) - снижение не более чем на 3 °C;

в дневное время (от 5.00 до 0.00 часов) температура ниже нормы не допускается.

Что можно требовать: за каждый час отклонения температуры сверх допустимого плата за отопление снижается на 0,15%.

6. Вывоз мусора - твердых коммунальных отходов (ТКО)

Как должен вывозиться:

- в холодное время года (при среднесуточной температуре +5 °C и ниже) не реже одного раза в трое суток;

- в теплое время (при среднесуточной температуре свыше +5 °C) не реже раза в сутки.

Допустимое нарушение сроков:

не более 72 часов суммарно в течение месяца;

не более 48 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже;

не более 24 часов единовременно - при среднесуточной температуре воздуха свыше +5 °C.

Что можно требовать:

за каждые 24 часа сверх допустимой задержки (суммарно в течение месяца) плата снижается на 3,3%.

ВАЖНО!

А как это все измерить?

(Мы привели наиболее характерные и понятные большинству граждан примеры нарушений. Подробнее см. приложение 1 к постановлению правительства № 354 от 2011 г. - текст с изменениями и дополнениями: https://base.garant.ru/12186043/)

Факт нарушений, естественно, должен быть документально зафиксирован.

Поэтому если речь идет о перебоях с подачей воды или света, не просто звоним в аварийную службу, а просим сообщить номер, под которым там зарегистрировали ваше обращение, время и фамилию ответственного лица. На эти данные и будем потом ссылаться в жалобе в управляющую компанию.

Сложнее, если речь идет о качестве услуг - например, при включенном отоплении дома явно холоднее, чем положено. Об этом надо составить акт. Идеально - если это сделают сотрудники управляющей компании, которая обслуживает ваш дом. Альтернатива - позвать жилищную инспекцию.

Закон допускает и совсем запасной вариант - составить акт самим. Для этого, согласно постановлению правительства № 491, годятся любые два свидетеля в возрасте не моложе 18 лет и не проживающие с вами.

Главная сложность - правильно измерить то, что надо. Правила прописаны в постановлении правительства № 354.

Например, температуру воздуха в квартире надо измерять не абы где, а в метре от пола по центру самой большой комнаты. Все окна и двери должны быть закрыты, а ближайшая батарея - находится не ближе чем в полуметрах.

Вы не готовы вникать в такие детали? Тогда лучше зовите жилинспекцию.

Ей же следует жаловаться, если вам отказываются делать перерасчет.

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