Жадность бывшего сгубила

Лучшее средство от женщин - жадность. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Проверенный метод избавления от тараканов - борная кислота. Классический способ против грызунов - сало и мышеловка. Лучшее средство от женщин - жадность.

Истории, приведенные ниже, - повествования от первого лица, подслушанные в курилке или прочитанные на женских форумах рассказы - настоящая правда. И каждая их них мне по-своему близка.

ВСЯ ЛЮБОВЬ В ОДНОМ ПАКЕТЕ

«Он постоянно ходил с одним и тем же пластиковым пакетом за продуктами. Объяснял это любовью к морским котикам и тревогой за Мировой океан. Я даже умилялась сначала. А потом как-то представила, что он с этим пакетиком всю жизнь в супермаркет ходит, и я, а потом наши дети идут с пакетиками… И так мне себя жалко стало. И тут приходит этот гринписовец хренов - «Зая! Я такие консервы со скидкой купил! Сейчас рыбного супа наварим!» И когда вот это вот - про суп - я услышала, мне чуть тошно не стало. В общем, я так быстро оттуда смылась, что даже шампунь свой забирать не стала».

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А я бы забрала. Прям положила бы в этот самый пакетик и ушла в светлое будущее. Но когда ты находишься на берегу, а не на тонущей шлюпке, рассуждать, конечно, легче.

АРЕНДНУЮ ПЛАТУ - И ТУТ ПОПОЛАМ

«После месяца поцелуев на скамейке решили пожить вместе и переехали на съемную квартиру. Платеж за жилье пополам, кофе в постель и домашние супчики. Весь быт и готовка на мне, но я не против. А потом выяснилось, что квартира принадлежала ему. То есть я жила в его личной квартире, варила ему гуляш и платила ему же. А он еще всегда переживал, чтобы оплату не задерживали, говорил, что хозяин очень капризный».

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После этой истории я перерыла комод с бумагами и нашла договор на аренду квартиры. Мало ли что. Может, я тоже варила гуляш напрасно. Нет, все нормально.

ТРОФЕИ ИЗ ОТЕЛЯ

«Есть такие удивительные экземпляры - они сахар в пакетиках из кофейни забирают и шампунь из гостиницы. Я у своего бывшего открыла полочку в ванной, когда искала ватные диски, а там целый склад пузырьков из разных отелей. Но сразило меня не это, а то, что в пузырьках - бальзам для волос. Ладно, шампунь, но зачем лысому мужику бальзам для волос? Это какая патологическая жадность должна рулить разумом? Я не удивлюсь, если у него есть отдельная комната с тапочками из отелей и шапочками для душа оттуда же».

ОТ АВТОРА

Полочка с бальзамом для волос у лысого. Комната с тапочками у безногого. Чемодан зубных щеток у беззубого. Это как в том анекдоте: «Доктор, дайте мне таблеток от жадности и побольше, побольше!»

С НЕБА ЗВЕЗДОЧКУ ДОСТАНУ

«Я поначалу не замечала, что он жадный. Сплошная романтика: букетики сирени весной, звезды, названные в мою честь. Я теперь поняла, что фигню эту он сочинял только потому, чтоб на что-то существенное не тратиться, а сирень была сорвана в парке. В кафе не ходили никогда, пили кофе на лавочке в парке - он говорил, мол, свежий воздух, все дела…. Но добил он меня концертом: полмесяца на уши приседал, что приезжает какой-то дирижер из Перми, и мы обязаны пойти на концерт. Я чуть не сдохла в прямом смысле. Оказывается, у него были бесплатные проходки без мест, а зал был битком, и мы весь концерт - а это два с половиной часа - простояли в проходе.

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У меня тоже был подобный ухажер в юности - постоянно по выставкам меня таскал и все время делал акцент, что это он платит и что билеты не дешевые, и всегда говорил: ну, посмотрели выставку, можно и подкрепиться. Я платил за искусство, ты платишь за кофе. А потом я узнала, что билеты эти ему доставала подруга мамы - редактор одной газеты.

В КОФЕЙНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ

«Мы гуляли в парке часа три. В ноябре. У меня уже колготки в колени вмерзли. Все намеки про кафе - мимо. Ну я уже просто взяла его за руку, завела в кофейню, он заплатил за два капучино. После прогулки зашли в магазин у метро - так получилось, что нужно было что-то по мелочи купить. И он на ленту рядом с моими покупками положил свои и пошел куда-то вглубь магазина, на ходу бросив: «Там хлеб и ряженка. Стоимость эквивалентна оплаченному кофе». После этого я удалила анкету с сайта знакомств».

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Я с одним персонажем по зимней Москве тоже так же гуляла часа полтора. Околела. Проходим мимо магазина, он говорит:

- Я б купил тебе мороженое, но нельзя, у тебя ж горло болит.

А я уже прям на взводе была и говорю: да нет, я очень даже люблю мороженое и при больном горле пломбиром лечатся - клин клином вышибают. В общем, когда я ела это мороженое, надо было видеть его лицо - как будто тот клин прям в него и вбили. В его кошелек.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Недавно, листая детскую книгу сына, я наткнулась на картинку «жадный медведь»: морда хмурая, брови-кусты, живот колесом. В одной лапе калач, в другой - ведро меда. Смотришь на такого - и все понятно. Вот, думаю, если б в жизни так было - чтобы основные черты характера и особенности ярко выражались внешне. Но нет! Порой вот такой жадина скрывается за милой улыбкой и грустным букетиком ромашек. Девушки! Будьте бдительны и помните: единственное, что стоит жалеть в этой жизни, - свое время и молодость. Тратьте эти невосполнимые ресурсы на тех, кто сможет потратить свои восполняемые ресурсы на вас.