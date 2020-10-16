Гарик Мартиросян рассказал, что он знает об измене Павла Воли

Ляйсан Утяшева и Павел Воля считались примерной парой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скандал вокруг Павла Воли набирает обороты. После того, как в соцсетях появилось фото нетрезвого резидента Comedy Club, якобы весь вечер развлекавшегося в компании молодых девушек, поклонники вовсю обсуждают: что происходит в семье шоумена. Многие жалеют супругу Павла Ляйсан Утяшеву и сетуют, что артист своими легкомысленными похождениями может разрушить такую прекрасную семью. Историю с изменой прокомментировал близкий друг Воли, художественный руководитель и резидент Comedy Club Гарик Мартиросян.

По его мнению, весь этот инцидент – вымысел, и скандал вокруг его друга раздувается специально.

— Я с Пашей все время на связи, и если в их семье был бы какой-то разлад, он бы мне первому сказал. Но у них с Ляйсан, слава богу, все хорошо. А то, что пишет желтая пресса, — всего лишь вымысел, - сообщил Гарик «Вечерней Москве».

Гарик Мартиросян считает, что его друга подставили. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Мартиросян считает, что всплывшие в сети снимки, на которых запечатлен Воля, - подделка. Гарик уверен: кто-то специально использовал «фотошоп», чтобы затем слить кадры в сеть и раздуть скандал.

Напомним, история с предполагаемой изменой шоумена всплыла после того, как некая Дарья Иванова опубликовала в сторис Инстаграма фото нетрезвого Павла Воли, снятого в одном из столичных ресторанов. «И как все закончилось», - подписала снимок девушка, не скрывающая, что она любит проводить время в компании состоятельных мужчин. Как уточнила Дарья, шоумен сам подсел за столик, за которым она сидела вдвоем с подругой, и начал общаться.

Фотографии Павла произвели эффект разорвавшейся бомбы, ведь у него всегда была репутация примерного мужа и хорошего семьянина. Воля – любящий отец двоих детей, вместе с Утяшевой они воспитывают сына Роберта и дочь Софию.

В соцсетях появился снимок Павла Воли, который якобы провел время в компании молодых девушек. Фото: Инстаграм.

Впрочем, в одном из интервью Ляйсан призналась, что ее муж отличается весьма страстным темпераментом. И что в любовных утехах он неутомим. В шоу ведущей Лауры Джугелии на канале Peopletalk в YouTube гимнастка рассказала: у ее супруга большой сексуальный аппетит, и это иногда утомляет ее. Ведущая задала Утяшевой вопрос: что ее раздражает в муже?

- Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий, - сообщила Ляйсан.

К слову, в том же разговоре Утяшева опровергла бытующий стереотип – мол, всех гимнасток «пристраивают» замуж. Ляйсан привела в пример несколько пар, доказывающих, что это не так, и в том числе назвала свой брак с Павлом Волей.

Напомним, Павел и Ляйсан поженились в сентябре 2012 года, однако некоторое время скрывали этот факт от прессы и публики. Сын супругов Роберт появился на свет в мае 2013 года, дочь София - в мае 2015 года.