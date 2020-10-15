В регионах России проходит акция #ЧистыеРуки

Волонтеры #МЫВМЕСТЕ в Тамбовской области обрабатывают антисептиком руки прохожих Фото: движение #МЫВМЕСТЕ

15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Сейчас, в период повторной волны и высокого риска заражения коронавирусной инфекцией, #ЧистыеРуки– особенно своевременная акция.

Мытье рук успешно препятствует распространению возбудителей опасных для здоровья и жизни заболеваний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и все эпидемиологи рекомендует чаще мыть руки, чтобы не болеть и не заражать других. Так, по данным научных трудов И.Теховой и К. Васильева, врачей-эпидемиологов и доцентов кафедры эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии ФЗГМУ им. И.И. Мечникова, 80% всех инфекций передается через необеззараженные руки.

«Наша республика Дагестан очень тяжело переносит коронавирусную инфекцию. На данный момент нам очень важно проводить подобного рода акции по профилактике COVID-19. Казалось бы, мыть руки – это обычное рядовое правило, а в данный момент эта обыденная привычка уже является, можно сказать, жизненно важной», - сообщила Карина Бамматмурзаева, координатор работы волонтеров клуба #МЫВМЕСТЕ в республике Дагестан.

Волонтеры из Дагестана рассказывают о правильном мытье рук прохожим Фото: движение #МЫВМЕСТЕ

Акция #ЧистыеРуки проходит сегодня в нескольких городах страны. Волонтеры региональных клубов #МЫВМЕСТЕ в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ выходят на улицы и посещают среднеобразовательные школы, чтобы обратить внимание людейна мытье рук с мылом, как самый эффективный и дешевый способ защитить себя от различных заболеваний.

Например, в Кабардино-Балкарской республике добровольцы #МЫВМЕСТЕ проводят акцию #ЧистыеРуки в местных школах: детям рассказывают и показывают, как правильно мыть руки. В Смоленске, Курске, Тамбове и Благовещенске волонтеры общаются с прохожими в общественных местах и предлагают обрабатывать руки антисептиками. В Дагестане и Уфе прохожие не только узнают о правилах мытья рук, но и получат небольшие дары от добровольцев: туалетное мыло, дезинфицирующие средства и маски. А в Пензе добровольцы раздают жителям города на центральной улице авторское крафтовое мыло, специально сваренное к Всемирному дню мытья рук местными волонтерами-рукодельниками.

Мыло ручной работы, изготовленное волонтерами #МЫВМЕСТЕ в Курской области Фото: движение #МЫВМЕСТЕ

«Прохожие были заинтересованы в акции #ЧистыеРуки. Большинство из них сами подходили и спрашивали у нас, что мы делаем, с интересом слушали о последовательности и важности мытья рук. Они искренне, на мой взгляд, благодарили нас за полезную информацию и подарки, которые мы вручали каждому», - поделилась впечатлениями Гульжана Мусаева, доброволец клуба #МЫВМЕСТЕ в Республике Дагестан, работавшая сегодня на центральных улицах Махачкалы.

Ежегодно отмечать Всемирный день мытья рук предложили в Генеральной Ассамблее ООН, Детском фонде ЮНИСЕФ и Всемирной организации здравоохранения еще в 2008 году. Праздник традиционно считается детским, но на самом деле не менее важен и для взрослых. Обладатели грязных рук в любом возрасте провоцируют передачу целого спектра заболеваний, в том числе инфекционных.