Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 16 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Мы собрали последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 16 октября 2020 года Фото: REUTERS

ОПРОВЕРЖЕНИЕ ЗА ОПРОВЕРЖЕНИЕМ

"Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Арыш Физулинского района, Дошлу Джебраильского района, Эдише, Дюдюкчу, Эдилли, Чирагуз Ходжавендского района", - поздравил в сети своих подписчиков президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Между тем, министерство обороны Азербайджана все больше выпускает опровержений: "Армянская сторона продолжает распространять ложную информацию провокационного характера. Информация о том, что оккупированный Арменией населенный пункт Гырмызы Базар якобы был обстрелян Азербайджанской Армией из РСЗО "Смерч", в результате чего пострадало гражданское население, безосновательна и ложная".

Также Баку опровергает информацию о сбитом армянами самолете Су-25 и жестокое обращение с армянскими военнопленными.

"В последние дни в социальных сетях были распространены видеокадры о якобы жестоком обращении военнослужащих Азербайджанской Армии с армянскими военнопленными. Заявляем, что эти видеокадры, инсценированные самими же армянами для привлечения внимания международного сообщества, носят провокационный характер. Эти видео не имеют ничего общего с боевыми действиями азербайджанских военнослужащих", - заявили в Минобороны Азербайджана.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Военные Армении заявляют, что Баку просто не в состоянии контролировать иностранных наемников, которые, по их словам, находятся в Нагорном Карабахе.

"Потеря контроля над террористами не оставляет Баку иного выбора, кроме как заранее приписать предсказуемые события Армении", - заявили в Службе национальной безопасности Армении.

Пока обстановка в Нагорном Карабахе остается сложной.

"Азербайджанские вооруженные силы возобновили атаки на трех участках линии соприкосновения в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха, - сообщил в четверг на брифинге официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Так началась вторая неделя после состоявшихся в Москве консультаций представителей МИД Азербайджана и Армении, которые договорились о прекращении огня в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших.