Трамп назвал Байдена лгуном из-за скандала с его сыном

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Одна из главных американских газет The New York Post опубликовала электронную переписку старшего сына кандидата на пост президента США Хантера Байдена с одним из руководителей украинской энергетической компанией Burisma Вадимом Пожарским. В своем письме Пожарский поблагодарил Байдена-младшего за встречу со своим отцом в 2015 году.

Дональд Трамп, узнав об этом сообщении, раскритиковал своего оппонента, который во время избирательной гонки несколько раз повторял, что никогда не вмешивался в дела своего сына и, в принципе, не имеет никакого отношения к бизнесу своего наследника.

Американский лидер уверен, что Хантер Байден мог использовать влияние своего отца на власти Украины. Таким образом, он добивался увольнения генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал дело против украинской энергокомпании.

- Джо Байден каждый раз начинает нервничать, когда его спрашивают о деловых отношениях Хантера, - сказала бывший генпрокурор Флориды Пам Бонди. – Он до сих пор отрицал свою причастность к деловым связям Хантера.

Но Дональд Трамп планирует доказать ложь Джо Байдена.

- Эти сообщения говорят о том, что Байден каждый раз врал о том, что никогда не говорил с Хантером о его делах, - заявляет Трамп. – Раз за разом он врал всем нам.

В предвыборном штабе демократа Байдена ничего не знают о переписке Хантера с украинскими бизнесменами.

- Полтора года назад Хантер забыл свой ноутбук в магазине, - говорит директор по коммуникациям предвыборного штаба Джо Байдена Тим Мерто. – И все это время его компьютер был у сотрудников ФБР, поэтому все вопросы должны быть адресованы к ним.