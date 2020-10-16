В окружении Байдена и Харрис диагностировали коронавирус

Джо Байден и Камала Харрис. Фото: REUTERS

Врачи диагностировали заражение коронавирусом среди людей, контактировавших как с кандидатом в президенты США от Демократической партии Джо Байденом, так и с его напарницей Камалой Харрис, которая в случае победы Байдена станет вице-президентом страны.

Первоначально вирус был найден у человека, который на этой неделе летел в одном самолете вместе с Байденом.

Уточняется, что речь не о сотруднике его предвыборного штаба, а о работнике авиакомпании. Они не вступали в близкий контакт, поэтому решено, что угрозы здоровью Байдена нет, и в карантине нет необходимости. Также в штабе демократов заявили, что на протяжении всего полета политик был в маске.

А вот Камале Харрис придется приостановить очные мероприятия: коронавирус выявлен сразу у двух ее помощников. Заболели: начальник пресс-службы и один из сотрудников ее выездного штаба. Все они были с Харрис в Аризоне неделю назад.

Поэтому Харрис до понедельника приостановит участие во всех мероприятиях, требующих ее личного присутствия.