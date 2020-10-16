Автора эротических бестселлеров арестовали в Москве за изнасилование несовершеннолетних

Писатель Дмитрий Стародубцев. Фото: Личный архив

Поздно вечером в четверг, 15 октября, в Москве был арестован известный писатель, автор эротических бестселлеров и журналист, 56-летний Дмитрий Стародубцев. Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО по обвинению в серии изнасилований детей. Судя по всему, создавая свои писательские шедевры, такие как, к примеру, книга «В поисках оргазма», он черпал вдохновение весьма аморальным способом. Причем долгое время педофилу все сходило с рук.

- Расследование началось после обращение в полицию 23-летней жительницы Москвы. Она заявила, что 10-лет назад ее неоднократно насиловал сожитель матери Дмитрий Стародубцев. Тогда девочке было всего 13 лет, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

Причем по версии следствия, действовал писатель не один. Вместе с другом, имя которого пока не раскрывают правоохранительные органы, на протяжении нескольких лет он знакомился с матерями-одиночками.

- В социальных сетях они искали женщин, которые одни воспитывают дочек школьного возраста. Знакомились, начинали совместную жизнь и занимались растлением детей, - добавил источник «КП».

В уголовном деле пока только два эпизода. Однако пострадавших, скорее всего, десятки.

- Детей запугивали и они не рассказывали о случившемся мамам. Сейчас отрабатываются все контакты обвиняемых. Ведется поиск других пострадавших, - сообщил наш источник в следствии.

Сам Стародубцев свою вину отрицает. В суде он заявил, что его оклеветали.

Свою карьеру Дмитрий начинал журналистом в одной из федеральных изданий. В 90-х он стал один из руководитель пиар компании Бориса Ельцина. А позже отошел от дел и занялся бизнесом. В 1994-м Стародубцев организовал первую в нашей стране сеть по продаже товаров из каталогов. А спустя 10 лет стал писать книги. В марте 2009 года роман Дмитрия Стародубцевa "Сильвин из Сильфона" попал в лонг-лист литературной премии «Национальный бестселлер». Он автор восьми книг, в том числе эротического романа «В поисках оргазма».