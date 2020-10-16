Кадровый кризис ОБСЕ: кто в ответе за реальную безопасность Европы и России

Главный офис ОБСЕ Фото: EAST NEWS

Существование всевозможных международных организаций может показаться обывателю пустой тратой бюджетных средств и времени. Какой толк от разного рода объединений, если военные конфликты, как вспыхивали по всему миру, так и продолжают возникать то тут, то там?

К примеру, в 2014 году во время конфликта на юго-востоке Украины в все только и слышали аббревиатуру - ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе развернула специальную мониторинговую миссию в Донбассе, чтобы беспристрастно и объективно оценивать ситуацию в регионе, и таким образом способствовать диалогу между самопровозглашенными республиками и официальным Киевом. Ежегодно на работу спецмиссии выделяется почти 101 млн. евро из них почти 2 млн. идут из взноса, который перечисляет Россия.

Весной в ОБСЕ разгорелся крупнейший кадровый кризис. Кресла закачались подо всеми действующими руководителями организации. Чиновников обвинили в предвзятости. Чем обернутся для России кадровые перестановки в крупнейшей организации Европы?

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе развернула специальную мониторинговую миссию в Донбассе в 2014 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ВСЁ ПО КОРЗИНАМ

ОБСЕ родилась в период холодной войны - в 1975 году. Этому предшествовали многолетние переговоры и заседания. Летом 1975 года в Финляндии 35 государств подписали Хельсинские соглашения. Основными их инициаторами выступили страны социалистического блока.

Фактически главным посылом соглашений было закрепление политических и территориальных итогов Второй Мировой войны. А также поддержание военно-политической стабильности в Европе и договоренность решать все споры в будущем мирным, дипломатическим путем.

Организация получила название - Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), а в 1995 году стала ОБСЕ.

- Задачи, стоящие перед организацией, были разделены на «корзины», - поясняет ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО-Университета, эксперт Валдайского клуба Иван Сафранчук. - Политическая корзина, военно-политическая корзина, экономическая, и корзина прав человека. Тогда же был провозглашен принцип: нарушение прав человека - это не внутреннее дело государства. В рамках четвертой корзины СССР стали критиковать, говоря, что в стране нарушаются права человека. Но СССР имел проработанную позицию: мол, вы напираете на личные права, а при этом сами попираете социальные. А в этой области мы впереди планеты всей - бесплатная медицина, образование и прочее. Фактически сразу в организации возник перекос между областями в сторону правозащитной деятельности.

Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр Европы и иностранных дел Эди Рама посещает контрольно-пропускной пункт в Луганской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НА ГРАНИ РАЗВАЛА

После распада Советского Союза ОБСЕ оказалась на грани роспуска. НАТО перетянул на себя функции военного защитника западного мира. К Североатлантическому альянсу примкнули страны из бывшего соцблока. Вопрос экономической безопасности лег на плечи Европейского союза.

- Но в ОБСЕ оказалась необходимость, касающаяся защиты прав человека, - продолжает Сафранчук. - В организации сформировалось сильное Бюро по демократическим институтам и правам человека. Кому наблюдать за выборами, если не ОБСЕ? Кому пропагандировать права человека? Тем более, оказалось, что в ОБСЕ состоит огромное количество европейских государств, в том числе среднеазиатские, прежде входившие в состав СССР.

Таким образом, ОБСЕ устояла и даже стала платформой для урегулирования некоторых региональных конфликтов. К примеру, конфликта 1992-1993 годов в Нагорном Карабахе. Тогда была создана Минская группа ОБСЕ - единственный легитимный механизм, который позволил остановить кровопролитие в регионе.

Но несмотря на то, что в 90-е российская дипломатия активно продвигала эту организацию, как площадку для общеевропейского сотрудничества, свои базовые задачи, прописанные в Хельсинских соглашениях, ОБСЕ растеряла.

- У ОБСЕ никогда не было реальных инструментов, чтобы решать стоящие перед ней задачи. Надо было изначально менять статус ее представителей, - считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. - Например, на Донбассе находятся представители специальной миссии ОБСЕ. Но ведут себя они предвзято. Фиксируют те обстрелы, которые надо представить западному миру. Помимо этого, у представителей ОБСЕ нет статуса ООН или миротворцев. У них нет разделяющей функции. Военно-политическая конфигурация в Большой Европе значительно изменилась, и все споры решаются сейчас между Россией и коллективным Западом, а не на площадке ОБСЕ.

Глава делегации Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Дорис Барнетт Фото: EAST NEWS

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА

На сегодня ОБСЕ остается крупнейшей региональной организацией по безопасности, которая объединяет 57 стран Европы, Азии и Северной Америки. Ее бюджет составляет 138,3 млн. евро (12,5 млрд. рублей). Россия ежегодно отчисляет 7,4 млн. евро (около 670 млн. рублей).

В ОБСЕ действует трехступенчатый механизм консультаций. Первый уровень - саммит лидеров стран-участниц. Такие встречи проводятся редко, последняя состоялась в 2010 году в Казахстане. Второй уровень - Совет министров, состоящий из глав МИД стран-участниц. Это руководящий орган ОБСЕ, заседания которого проходят ежегодно. На них решаются ключевые вопросы, накопившиеся в течение года. Также проводятся встречи Постоянного совета по оперативной работе, на который собираются постоянные представители стран-участниц. Россию там представляет Александр Лукашевич.

Помимо этого, ОБСЕ содержит ряд институтов: Парламентская ассамблея (в нее входят 323 парламентария из стран-участниц «от Ванкувера до Владивостока»), Верховный комиссар по делам национальных меньшинств, Бюро по демократическим институтам и правам человека, представитель по вопросам свободы СМИ, суд по примирению и арбитражу.

И вот весной, в разгар эпидемии коронавируса, в ОБСЕ разразился кадровый кризис. В организации возникли споры вокруг продления мандатов ключевых высокопоставленных чиновников. Фактически кресла закачались подо всеми действующими руководителями организации - генсеком Томасом Гремингером (Швейцария), директором Бюро по демократическим институтам и правам человека Ингибьергой Сольрун Гисладоттир (Исландия), верховным комиссаром по делам нацменьшинств Ламбертом Занньером (Италия) и представителем ОБСЕ по свободе СМИ Арлемом Дезиром (Франция).

Все началось с того, что делегация Азербайджана заявила, что выступит против продления мандата Арлема Дезира. Он был обвинен в предвзятости и вмешательстве во внутренние дела Франции. Затем Таджикистан и Турция высказали свои претензии в адрес Ингибьерги Сольрун Гисладоттир. В отместку за блокирование своих представителей Франция и Исландия отказались переутверждать полномочия генсека и комиссара по нацменьшинствам.

В середине сентября были представлены новые кандидаты на вакантные четыре поста. Списки публично не оглашались, но, по неофициальным данным, имена претендентов таковы.

На пост генерального секретаря:

Кристиан Дьяконеску, экс-министр иностранных дел (Румыния);

Хельга Мария Шмид, генеральный секретарь Европейской службы внешних связей (Германия)

На пост главы Бюро по демократическим институтам и правам человека:

Маттео Мекаччи, правозащитник (Италия);

Хосе Мария Ридао, дипломат (Испания)

На пост представителя ОБСЕ по свободе СМИ:

Дитмар Бушлате, экс-министр иностранных дел (Албания);

Майя Капелло, глава департамента Европейской аудиовизуальной обсерватории Совета Европы (Италия);

Патрик Пеннинкс, глава департамента информации и общественных связей Совета Европы (Бельгия);

Тереза Рибейру, заместитель министра иностранных дел (Португалия);

Димитрий Рупел, экс-министр иностранных дел (Словения)

На пост верховного комиссара по делам национальных меньшинств:

Кайрат Абдрахманов, экс-министр иностранных дел, посол в Швеции (Казахстан);

Рита Ижак-Ндиайе, бывший специальный докладчик ООН по правам меньшинств (Венгрия).

ТУПИКОВЫЙ КОНСЕНСУС

В течение нескольких недель кандидаты проведут для делегаций 57 стран-участниц особые брифинги, на которых представят свое видение развития своих направлений и ОБСЕ в целом. В ноябре Постоянный совет ОБСЕ представит рекомендации по кандидатам, которые будут вынесены на утверждение Совета министров иностранных дел. Заседание пройдет 3 и 4 декабря в албанской Тиране.

Система устроена таким образом, что государства, чьи представители претендуют на вакантные посты, должны заручиться поддержкой других стран-участниц. И чем больше группа поддержки, тем выше шанс у кандидата. Несмотря на то, что все государства-члены обладают равным статусом, решающие голоса все равно за ведущими странами организации, в том числе за Россией. Никто не отменял негласных договоренностей и квотирования.

Очевидно, что Россия будет заинтересована в продвижении представителя постсоветского пространства. Как отмечают источники, Москва дала понять, что не потерпит западноевропейской гегемонии в ОБСЕ.

- Наверняка есть негласная договоренность, что ни Россия, ни США, ни Франция и ни Великобритания не будут претендовать на руководящие должности в организации, - пояснил руководитель Центра прикладных политико-военных исследований факультета мировой политики МГУ Евгений Бужинский. - У меня скептическое отношение к этой организации. Учитывая консенсусный характер при принятии решений в ОБСЕ, мы видим, что так и не было принято никаких серьезных совместных заключений. В 1980-е годы там конфликтовали Турция и Греция, в 1990-е - Азербайджан и Армения, затем Грузия и Южная Осетия, потом Украина. Принципиальная позиция российского МИД: «мы не выходим не из каких объединений». Конечно, Россия не будет инициировать развал организации. Но на мой взгляд ценности в ОБСЕ уже никакой нет.

Кстати, еще в 2007 году тогдашний Президент России Дмитрий Медведев выступил с предложением о подписании нового договора по европейской безопасности. Как отмечают эксперты, это соглашение могло бы стать «Хельсински-2». Предлагалось, что договор будет базировать на трех «не». Во-первых, государства не будут обеспечивать собственную безопасность за счет безопасности других. Во-вторых, не станут допускать действие, которые ослабляют единство общего пространства безопасности. В-третьих, государства не станут позволять, чтобы развитие военных союзов осуществлялось в ущерб безопасности других участников договора. Однако, инициатива так и не был поддержана. А ОБСЕ осталась организацией лишь условно спасающей большую Европу и мир от конфликтов и войн.