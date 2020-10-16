Новая нефть: кто заработает на российской вакцине от коронавируса

«Комсомольская правда» изучила, кто и сколько заработает на российской вакцине «Спутник V». Фото: EAST NEWS

Победить ковид – не только важно для спасения человеческих жизней и престижно с точки зрения репутации ученых и страны. Это еще и выгодно. Ведь вакцина – это товар, который, несмотря на всю его важность, нельзя просто раздать всем бесплатно. «Комсомольская правда» изучила, кто и сколько заработает на российской вакцине «Спутник V».

ЦЕНА ВОПРОСА

Первая российская вакцина от коронавируса, несмотря на противоречивые отзывы некоторых экспертов, победно шествует по всему миру. Ампулы готовят к отправке в Белоруссию, Индию, Бразилию, Мексику… Оперативная работа ученых, похоже, обеспечила России международный хит медицинского рынка.

- И это при том, что до недавнего времени Россия играла, можно сказать, незначительную роль на мировом фармацевтическом рынке, - рассказал «Комсомольской правде» директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. – Сейчас объем нашего экспорта в этой сфере составляет 40-45 млрд рублей. Но если вакцина «Спутник V» выстрелит, рост будет на порядок.

Поскольку ковид гуляет по всей планете, рынок вакцины от это заразы огромен. По оценке РФПИ, потребность в препарате составляет 3-5 млрд доз. Если перевести на язык денег – это порядка 75 млрд долларов. Наши намерены откусить четверть от этого пирога.

Первая российская вакцина от коронавируса, несмотря на противоречивые отзывы некоторых экспертов, победно шествует по всему миру. Фото: Артем КИЛЬКИН

КТО В ПЛЮСЕ

- Скорее всего, речь пойдет о поставках антигенов, вирусных частиц, чтобы организовать производство в стране-получателе, - объясняет Беспалов. – Потому что в России просто нет таких производственных мощностей, чтобы произвести вакцину на весь мир. Думаю, даже Китай бы не справился. Готовые вакцины получат, вероятно, наши ближайшие союзники, как это происходит сейчас с Белоруссией.

Получается, российские фарм-компании заработают только на ампулах, который пойдут в Минск и другим «близким». Ну и на внутреннем рынке.

В схеме с поставками действующего вещества основная прибыль придется на долю разработчиков вакцины. В случае со «Спутником V» это НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вместе с ним в явном плюсе должен быть Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – государственная контора, которая вкладывает бюджетные деньги в потенциально успешные проекты. О том, что РФПИ финансирует создание вакцины от ковида, стало известно еще в разгар первой волны, а его гендиректор Кирилл Дмитриев даже опробовал «Спутник V» на себе.

Основная прибыль придется на долю разработчиков вакцины. Фото: REUTERS

- Другое дело, что мы не знаем, на каких именно условиях проходили эти инвестиции. Но, учитывая, что это были не прямые трансферы из Минздрава, а был задействован РФПИ, власти рассчитывали на прибыль, - говорит Беспалов.

Может, успех вакцины откроет России новую сферу на мировом рынке, и вакцины станут для нашей страны если не новой нефтью, то новыми АЭС, которые мы строим во многих странах?

- С одной стороны, история успеха всегда полезна. Но популярность «Спутника V» автоматически не повысит интерес к другим разработкам наших ученых. Хотя им есть, что предложить на экспорт, - уверен Николай Беспалов. – Лекарства это же не товар массового спроса. У каждой страны есть требования по допуску препаратов на свой рынок, и с каждым новым лекарством нужно проходить эти процедуры заново. Так что госструктурам, которые отвечают за продвижение российского экспорта, тут есть, над чем поработать.