Геннадий Онищенко назвал причины резкого всплеска заболеваемости коронавирусом в России

Академик РАН Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич! Всплеск очень большой по COVID. Впервые с 12 мая - более 5 тысяч новых зараженных за сутки только в Москве.

- Ну и что?

- В России - свыше 15 тысяч. Как вы это все прокомментируете?

- Я никак не буду это комментировать, потому что не надо из этого делать сенсацию.

- Как же не делать сенсацию?

- Зачем это: впервые с мая и так далее? Что это за подача такая?

- А как надо? Обьясните...

- Идет рост заболеваемости на фоне сезонного роста. Все условия для этого есть – похолодание на улице, скученность людей и так далее. Поэтому рост и идет.

А вот эта формулировка - «впервые с мая» - никому не нужна.

- Так и запишем.

- Мы на эту тему с вами миллион раз говорили.

Идет прогнозируемый рост. Медицина работает, госпитализируют, кого надо, кого надо, лечат в амбулаторных условиях.

Необходимо говорить о том, как предотвратить этот рост.

- Да! Как предотвратить, как приостановить?

- Ну, не надо. Хватит. Наигрались мы уже с вами с этими страшилками – рекорд…

Хватит уже эту тему мусолить.

- Ваш совет населению?

- Совет один, который каждый день произносится, но никем не исполняется.

Давайте мы с вами будем ответственны перед самими собой, будем соблюдать все требования, будем использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и так далее), соблюдать меры дистанцирования.

И ещё - внимательно относиться не только к своему здоровью, но и к здоровью своих близких, прежде всего, детей и людей старшего поколения.

Вот и всё, других советов не было и быть не может.

Когда же у нас наконец поймут, что шокирующие цифры - это не максимум заболеваемости, а - рекорд беспечности, безалаберщины и бестолковости тех, кто не соблюдает элементарных правил.