Один в лодке, не считая топдека: московские экстремалы ловят волну от электростанции, чтобы заниматься гребным слаломом

Гребной слалом появился в СССР в 70-е, но затем был забыт Фото: Андрей АБРАМОВ

Районы Покровское-Стрешнево и Южное Тушино разделены рекой Сходня. Пару лет назад ее берега были в типичном для примкадных окраин запустении. Сегодня они выглядят опрятно, как и любой другой парк столицы. Здесь открылась новая спортивная база Федерации гребного слалома Москвы.

Электрички со свистом проносятся по стальному мосту над рекой. Под ним оборудованы трибуны, над Сходней колышутся десятки вертикальных перекладин. Это трасса для гребного слалома. На воде участница сборной России Екатерина Перова. Девушка с веслом сражается с водой: гудящий поток пытается «съесть» ее лодку, но та ловко обманывает пучину. Еще умудряется с грацией тореадора обходить свисающие перекладины.

Тренер Михаил Шабакин показывает весло для каноэ. У байдарки оно двустороннее Фото: Андрей АБРАМОВ

Спортсменка занимается уже 20 лет. Сейчас она на пике формы: тренируется каждый день, готовится поехать на Олимпийские игры в Токио в следующем году.

— Кажется, такой атмосферы нет ни в одном виде спорта. На воде ты преодолеваешь себя, борешься с эмоциями, — рассказывает Екатерина.

В СССР СНАЧАЛА УВЛЕКЛИСЬ СПОРТОМ, А ПОТОМ ЗАБЫЛИ

Видели, как экстремалы сплавляются на байдарках по горным рекам? В спорте стремятся повторить это ощущение, но на искусственно созданной трассе. Делают их специальные дизайнеры. Раньше препятствия укладывали из камня, а теперь, чтобы уберечь лодки, делают из пластика. Плюс развешивают ворота. Задача спортсмена пройти дистанцию и отметиться во всех порталах. Это напоминает горный слалом, когда лыжники задевают флажки на спуске.

Участница сборной России Екатерина Перова в гребном слаломе почти 20 лет Фото: Андрей АБРАМОВ

Гребной слалом в Союзе начали развивать в 70-е, когда он появился на мюнхенской Олимпиаде. Первых спортсменов набрали из гребцов на байдарках и каноэ, которые до этого ходили только по спокойной воде. Наши тогда ничего не выиграли. К Олимпиаде в Монреале в 1976 году гребной слалом исключили из программы — не смогли оборудовать каналы. Тогда спортивные чиновники СССР потеряли к нему интерес и секции стали закрываться.

— Нужна бурная вода, а в Москве ее нет — река предназначена для судоходства. Везде в мире оборудуют трассы неподалеку от плотин. У нас с этим не ладилось. Остались только энтузиасты, среди которых был и я, которые пытались где-то тренироваться, — рассказывает администратор новой базы Александр Смирнов.

Над рекой висят ворота, которые спортсмен должен проходить, не задевая Фото: Андрей АБРАМОВ

Место нашли на Сходне. Здесь есть ГЭС, которая спускает воду. Федерация гребного слалома Москвы договорилась, что делать это будут как раз во время тренировок. Только инженеры не разрешили уложить препятствия, потому что они мешают равномерному прохождению воды в Москва-реку.

НАУЧИТЬСЯ ЭСКИМОССКОМУ ПЕРЕВОРОТУ

Спорт оживает, хотя каналов мирового уровня для гребного слалома в России так и не появилось. Но уровень атлетов вырос. В секцию набирают детей с 10-12 лет — мальчиков и девочек. Добиться серьезных результатов можно только с раннего возраста.

Поток то и дело пытается «съесть» лодку, но спортсмен постоянно балансирует Фото: Андрей АБРАМОВ

— Взрослые тоже приходят заниматься: в основном это люди, которые бывали в походах, сплавах и любят экстрим на воде. Путешествия становятся частью занятий: несколько раз в год выезжают сплавляться по Европе и России, — говорит тренер и спортсмен Михаил Шабакин.

Первым делом новичков научат делать эскимосский переворот — когда лодка перевернулась, необходимо сделать рывок бедрами и вернуть себя на поверхность. Кстати, в плане безопасности, гребной слалом считается самым безобидным среди прочего экстрима.

Раньше считалось, что некоторые разделы гребного слалома слишком тяжелы для женщин, но сегодня мужских и женских дисциплин поровну Фото: Андрей АБРАМОВ

Фиксированного расстояния трассы нет: все зависит от рисунка участка. Спортсмены стартуют по очереди — побеждает тот, кто завершит дистанцию быстрее. Соревнования начинаются с чистого листа, ведь каждый раз устанавливается уникальная трасса, на которую запрещено выходить до официальных гонок. Можно лишь оценить ее с берега.

Слалом раскачивает верхний пояс: спину, грудь, бицепс, пресс. Особых противопоказаний к занятиям нет. Спортсмены любят вспоминать историю, что первый советский чемпион в этом спорте Анатолий Жуков был без ноги.

Взрослые могут приходиться на занятие без особой подготовки, но больших результатов можно добиться только с юности Фото: Андрей АБРАМОВ

ДЕТЯМ БЕСПЛАТНО

Гоняют на двух видах лодок: байдарке-одиночке и остроносых каноэ — хотя внешне они не отличаются. В байдарке спортсмен усаживается мягким местом и вытягивает ноги внутрь. В каноэ подгибает колени. Разница и в весле: длинное двустороннее или короткое одинарное.

Лодки делают из композитных материалов. Это «сплав» нескольких полимеров: лодка получается легкой и прочной.

— На воду надевают топдек — куртку сшитую с юбкой, которая блокирует попадание воды в лодку. Вниз термобелье и эластичные шорты из неопрена, а сверху спас-жилет. Но не громоздкий оранжевый, как на туристических катерах. Этот раза в три меньше, но по своим не уступает большим и не сковывает движения, — показывает снаряжение тренер.

За трассой на Сходне можно наблюдать с новеньких трибун Фото: Андрей АБРАМОВ

По итогу хороший комплект (50 тысяч рублей) вместе с байдаркой (100 тысяч российская, 200-250 европейская) обойдется недешево. Как и любой экстремальный спорт.

Дети до 18 занимаются бесплатно, снаряжение выдают. Набор в секцию круглый год. На воду выходят с марта по ноябрь. В холодное время года занимаются в спортивном зале и катаются на лыжах. Взрослым полные комплекты снаряжение также выдают. 8500 рублей за восемь занятий в месяц. Тел.: (495) 637-06-00, 637-69-60.

Если спортсмен задевает ворота, ему начисляют штрафные секунды Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Где еще в Москве заняться гребным слаломом

СШОР по гребле на байдарках и каноэ. Крылатская, 2 (территория Гребного канала). +7 (499) 140-04-66.

СШОР «Хлебниково». Мытищинский р-н, деревня Новоалександрово. +7 (495) 579-22-57.

«Альфа-Битца». Старобитцевская 23к3 (зона отдыха «Битца»). +7 (926) 216-1727, +7 (968) 673-13-21.

«ДК Каяк». Строительный проезд, 7а (м. «Тушинская»). +7 (916) 578-78-89.

«База на Яузе». Сельскохозяйственная улица, 12Бс21 (м. «Ботанический сад»). +7 (916) 555-59-19.

«Три стихии». Летная 99А (м. «Тушинская»). +7 (495) 125-33-97.