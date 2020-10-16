Михаил Погребинский из Киева: России надо всерьёз воспринимать тайную встречу Зеленского с Ми-6, но не визит к Эрдогану

Политолог Михаил Погребинский. Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

- Михаил Борисович! Прошла информация о визите президента Зеленского в Турцию. Главное, что там обозначили – «стратегическое партнерство по линии оборонпрома…» О Крыме снова вспомнили. Как вы оцениваете этот визит? Какие могут быть последствия?

- Эрдоган сейчас напряг не только Армению и не только Россию, но даже Соединенные Штаты с Францией. В момент обострения в Карабахе (Зеленскому) ехать к человеку, который разжег там огонь войны и поддерживает его, подбрасывая дровишки каждый день, туда ехать – надо быть (недипломатично выражение. - А.Г.) Каковым, конечно, и является наш президент.

Что касается всех этих договоренностей, то, на мой взгляд, они ни на что не влияют.

Ну, договорились, ну, будет какое-то количество беспилотников. (На переговорах шла речь об их поставке из Турции на Украину. - А.Г.) Или что-то там - с уже угробленным нашим заводом Антонова, который профессиональные конструкторы давно покинули, не работают.

Это все - паузы, которые обозначают тему, а не работают в интересах украинского государства. Можно говорить по каждому моменту отдельно, но это неинтересно. Мне не хочется.

Это продолжение пиаровского правления. Не ради дела, а ради видимости дела.

Вы меня извините, я мог бы просто как аналитик что-то анализировать, но я не вижу в этом особого смысла.

- Крымская тема звучит и у Эрдогана…

- Она регулярно ведь там звучит. Каждый раз. Президент Украины приехал – надо напомнить. Это же он дразнит еще - регулярно таким образом...

Что касается Крыма, наш что, не понимает - если, допустим, мифически представить себе, что Россия теряет Крым, - то тогда его получит Турция, а не Украина.

Ну, что ж тут взять...

Вы, может быть, просто ослабите мой жаргон в тексте. Но у меня вот эмоционально - именно такая реакция.

Он (Зеленский. - А. Г.) и будет это продолжать говорить, потому что фиксирует свое присутствие там.

Интерес же Эрдогана совершенно понятен. Он проецирует свое геополитическое величие на очень широкий диапазон. Тут и Сирия, и Ирак, и Ливия, и Азербайджан, сейчас - и Украина. Это его интерес, не интерес Украины.

Президент Зеленский не имеет собственной позиции. Он ничего не понимает ни в геополитике, ни во внешней политике. И он является игрушкой во всех внешних силах, которые над ним довлеют.

В том числе, - игрушкой в руках украинских националистов. Он каждый раз думает: а как они отреагируют на то, что я сделаю? Если плохо отреагируют, лучше я делать не буду. А если нормально, то хорошо.

- Я понял по вашему настроению, что России не следует так всерьез воспринимать этот визит?

- Я бы сказал, России следует серьезно воспринимать тайную встречу Зеленского с МИ-6.

(Владимир Зеленский 13 октября подтвердил, что во время поездки в Великобританию встречался с главой внешней разведки королевства МИ-6 Ричардом Муром. Об этом сообщили на сайте Президента Украины. - Прим. «КП»)

Из последних событий - это единственное серьезное дело... Не зная никаких деталей и учитывая давний опыт и профессионализм МИ-6, можно предположить, что там могут чего-то задумывать, что может быть чрезвычайно опасным не только для Украины, но и для России. Это, действительно, серьезно.

А все остальное – абсолютно несерьезно.

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