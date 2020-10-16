Жириновский призвал запретить ношение обручальных колец, пирсинга и бороды из-за коронавируса

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за разгара коронавируса политик Владимир Жириновский призвал к жестким ограничениям. Он требует запретить ношение обручальных колец и пирсинга в общественных местах.

- Я обручальное кольцо снял на второй день, - признался в эфире Радио «КП» глава ЛДПР. - Никаких колец на руках, никаких браслетов. Ничего в уши не втыкать. Все это очень большое скопление микробов. Сразу вы не заболеете. Потом заболеете. Часы. Вот известный русский журналист Дюпин (помощник Жириновского, - ред.), у него часы на руках. Зачем? Почему у меня ничего нет? Почему на этих руках никаких колец нет? В ноздрю ничего не вставлено. В ушах ничего нет.

Возьмите – с бородой ходят. Бессовестные люди. Все, кто с бородой и усами, это же негигиенично. Там скопилось огромное количество микробов.

Также Жириновский призвал заставить мужчин носить короткие стрижки.

- Прическа. Посмотрите, какая у меня – короткая. Я был бы согласен, если бы мы все вообще постриглись наголо. Тогда микробы задержаться не успеют. А женщинам как?

- Платочек надеть или дома сидеть. И нечего трясти своими волосами и везде инфекцию разбрасывать. В основном работают мужчины, - сказал Жириновский.

Ранее политик предложил запретить публиковать в СМИ плохие новости.

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