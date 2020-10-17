Тайны МИДа: на дверях сталинской высотки вновь появились советские гербы

Декоративные элементы у главного входа расчистили от краски Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия на внешней арене — традиционно в лидерах. Например, недавние переговоры по миру в Карабахе проходили именно в Москве. Но чтобы успешно работать, любому, включая дипломата, требуется надлежащее рабочее место.

Это хорошо понимали ещё 72 года назад, когда с подачи Сталина в год 800-летия Москвы началось строительство «нашего ответа Америке» — красивейших высоток со шпилями. Включая и 172-метровое здание МИДа на Смоленской-Сенной площади.

Декоративные элементы у главного входа расчистили от краски Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сил и средств не жалели. «Фасады отделаны долговечными облицовочными материалами: цоколь и подпорные стенки пандуса главного входа облицованы красным полированным гранитом, порталы уличных входов — полированным серым». – говорилось в описании.

Но даже у сталинской архитектуры есть запас прочности. Ко второй декаде XXI века проржавел и грозил рухнуть знаменитый шпиль. Его ремонт начали не сразу — необходимо было переселить семью соколов-сапсанов, свивших у его основания гнездо. В итоге на верху высотки три года назад смонтировали новую 250-тонную «иголочку» — сейчас она заметно отличается от остального фасада более светлым оттенком.

Но даже у сталинской архитектуры есть запас прочности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь пришёл черёд и малых форм — прежде всего, входных дверей. И тоже много интересного. До недавнего времени их украшали серые пятиконечные звезды.

А теперь смотрим фотографии, сделанные несколько дней назад, после реставрации. Между лучами каждой звезды обнаружилось стекло (прозрачное), а по центру — герб СССР (на боковых дверях – гербы всех советских республик).

Теперь пришёл черёд и малых форм — прежде всего, входных дверей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

«Покраска дверей главного входа, включая декоративные элементы в виде гербов, происходила неоднократно, начиная с 1980-х годов, в рамках текущего ремонта здания», — рассказали нам в ведомстве на Смоленке.

Но вот теперь их расчистили. И открылась такая красота. При этом республик СССР на дверях МИДа — не 15, как многие привыкли, а 16. Ведь до 1956 года существовала ещё одна, Карело-Финская ССР. А при Хрущёве стало понятно, что мировая коммунистическая революция и возможное присоединение Финляндии (под которое и создавали эту республику) отменяются. И данное государственное образование упразднили.

При этом республик СССР на дверях МИДа — не 15, как многие привыкли, а 16. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Конспирологи немедленно зададутся вопросом: неужели расчистка советских гербов — намёк на воссоздание СССР? Но всё банально: здание — историческое, все детали и элементы декора надо поддерживать в том же виде, что и на момент постройки.